Pallone d’Oro 2023: annunciato il vincitore a sorpresa

Solo qualche mese fa è stato assegnato il Pallone d’Oro 2022 che ha visto vincitore Karim Benzema per la straordinaria stagione fatta con il Real Madrid. Ora, dopo aver giocato i Mondiali 2022, torna di moda l’argomento Pallone d’Oro per la prossima edizione. Iniziano già a circolare tante voci riguardo il possibile vincitore nonostante manchino ancora tanti mesi al termine della stagione attuale.

Pallone d’Oro 2023: sfida a due Messi Mbappe

Perché il Mondiale in Qatar con la vittoria dell’Argentina di Messi sulla Francia di Mbappe può essere determinante per il Pallone d’Oro 2023. E’ considerato uno degli eventi più attesi in tema calcistico quello del gran galà di fine anno riguardo il premio del miglior giocatore al Mondo, accessibile soltanto però ai giocatori che giocano in Europa. Quest’anno, a causa dei Mondiali, è stata anticipata la data del Pallone d’Oro, consegnato il 17 ottobre a Karim Benzema.

Ancora non è stata ufficializzata una data del prossimo Pallone d’Oro 2023. Solitamente però l’evento si tiene sempre tra fine novembre ed inizio dicembre e anche il prossimo anno dovrebbe andare così. Un trofeo che terrà conto di questa stagione in corso più i Mondiali, vinti dall’Argentina di Messi che è stato assoluto protagonista e per questo è il favorito per la vittoria finale. In vista di quella che sarà la prossima premiazione però non si può non fare a meno di quello che sarà il resto della stagione e della Champions League che vale sempre tanto.

Sul vincitore del Pallone d’Oro 2023 tra Messi e Mbappe a parlare è Lewandowski.

Pallone d’Oro a Messi: annuncio di Lewandowski

A parlare di quello che sarà il prossimo premio dando il suo pronostico per la vittoria del Pallone d’Oro 203 è stato Robert Lewandowski annunciando già Messi come vincitore per l’ennesima volta. Queste le sue parole in un’intervista a Mundo Deportivo:

“Leo ora è di sicuro al vertice”.

Lista candidati Pallone d’Oro 2023

Con il passare dei prossimi mesi ci saranno le comunicazioni ufficiali per quanto riguarda i candidati e la lista del Pallone d’Oro. Tanti i nomi che saranno messi nella lista lunga e molti riguardano propri i nomi che si sono confermati tra i migliori dei Mondiali in Qatar.

Al momento sono Messi e Mbappe i favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro 2023, con l’argentino in netto vantaggio. Questi i possibili primi 10 candidati al momento:

1. Messi;

2. Mbappe;

3. Modric;

4. Julian Alvarez;

5. Emiliano Martinez;

6. Giroud;

7. Gvardiol;

8. Haaland;

9. Neymar;

10. Vinicius Jr.

