Lutto nel calcio: addio per sempre all’ex Juventus 🙏

E’ scomparso prematuramente l’ex calciatore della Juventus. Una vita passata in Italia anche tra le fila di altre società di Serie A. Era ricoverato da qualche giorno e le sue condizioni erano già abbastanza gravi. Una notizia davvero tremenda, per la famiglia, che arriva nel giorno di Natale. Sono già giunti i messaggi di cordoglio da parte di suoi ex compagni di squadra ed anche dalle squadre in cui ha militato negli anni. Anche gli stessi tifosi, attraverso i social, hanno ricordato il campione che aveva 49 anni.

Calcio in lutto: è scomparso l’ex calciatore

Una triste notizie arriva nel giorno di Natale con la morte dell’ex giocatore, che ha militato anche nella Juventus.

Era ricoverato in terapia in tensiva e le sue condizioni si era aggravate.

E’ morto Fabian O’Neill. Ex centrocampista di Juventus, Cagliari e Perugia. Una vita passata in Italia, arrivato nel 1995 in Sardegna si è poi trasferito in bianconero dal 2000 al 2002. Poi è andato in Umbria ed infine ha chiuso la carriera nel 2003 al Nacional, in Uruguay sua terra natia. In totale ha collezionato in Italia 115 presente con 11 gol e 4 assist.

E’ morto il “mago” O’Neill

Addio per sempre a Fabian O’Neill che si è spento quest’oggi alla clinica Medica Uruguaya di Montevideo. A comunicare la dipartita dell’ex calciatore, di Juventus, Cagliari e Perugia, la famiglia. La società sarda, che nel 1995 aveva portato in Italia il giocatore, ha rilasciato un comunicato di condoglianze per ricordare il 49enne che aveva vestito sul finire degli anni ’90 la maglia numero 10 del club rossoblù.

I motivi della morte di O’Neill

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le condizioni dell’ex centrocampista si sono aggravate nell’ultimo periodo. L’ex Juventus O’Neill soffriva da tempo di una malattia epatica a causa dei problemi di alcolismo avuti dall’uruguaiano negli ultimi anni. A causa dell’alcool ha avuto anche diversi problemi di salute tra cui una cirrosi epatica acuta. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia della sua scomparsa che ha lasciato di stucco molti suoi ex compagni di squadra e tifosi che aveva apprezzato le sue gesta in campo.

