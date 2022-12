E’ fatta: hanno preso Luis Suarez, colpaccio in attacco

Luis Suarez non dirà addio al calcio giocato. L’attaccante uruguaiano dopo aver preso parte ai Mondiali in Qarar con la sua Nazionale non si ritirerà e tornerà presto in campo. Secondo le ultime notizie di mercato la punta, oggi svincolata, starebbe per firmare un nuovo accordo con un club importante. Dopo aver vestito le maglie in Europa di Ajax, Liverpool e Atletico Madrid, Suarez era tornato in patria per preparare al meglio la rassegna iridata vestendo la maglia del Nacional.

Luis Suarez ha firmato, tornerà a giocare anche con il club

La carriera di Luis Suárez in Nazionale è terminata ma non quella con i club. La prossima destinazione del Pistolero, il cui contratto con il club uruguaiano terminerà tra pochi giorni, farò ritorno in un campionato di prima fascia.

Secondo le ultime notizie di mercato Suarez vuole continuare a giocare. Seppur tentato da campionati lontano come MLS, Messico ed Arabia, l’ex Barcellona sarebbe pronto ad una nuova sfida.

Come riportato da Sport, infatti, Suarez sarebbe pronto a firmare a zero per il Gremio nel corso del prossimo calciomercato.

L’attaccante trentacinquenne sarebbe in procinto di firmare un nuovo accordo che sarà un biennale da 250mila euro più bonus con i brasiliani. Questa per Suarez dovrebbe essere l’ultima sfida prima del ritiro dal calcio giocato.

Suarez in Italia: la pista è sfumata

Dopo aver più volte sfiorato l’arrivo in Serie A, Suarez ripartirà dal Brasile. Il Pistolero, che era stato ad un passo dalla Juventus prima della vicenda passaporto a Perugia, non sbarcherà in Italia. Suarez era stato a lungo inseguito dalla Juve prima della virata su Alvaro Morata ed i suoi due anni di Atletico Madrid.

Con la squadra di Simeone, al primo anno dopo l’addio a zero dal Barcellona, Suarez è riuscito a vincere ancora una volta la Liga spagnola. Il secondo anno, invece, era stato infelice per Suarez che a giugno aveva deciso di lasciare la Spagna per tornare in patria. L’ultima avventura della sua carriera, invece, dovrebbe essere quella con la maglia del Gremio, in Brasile.

