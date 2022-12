Joao Felix in Serie A, l’Atletico prende il sostituto a gennaio: la notizia

È dalla Spagna che rivelano la notizia di calciomercato legata a Joao Felix, calciatore che finirebbe così in Serie A dopo l’operazione in chiusura dei Colchoneros. L’Atletico Madrid, che ha intenzione di monetizzare attraverso la sua cessione, per poi investire su altri obiettivi per la rivoluzione vera e propria all’interno dell’organico del Cholo Simeone, ha già preso una scelta su chi arriva. E ora dipenderà da uno dei principali club italiani, che dovrà farsi trovare pronto a tale soluzione.

Calciomercato, Joao Felix in Serie A: le ultime

Non ha brillato al Mondiale e prima ancora dell’esperienza in Qatar, non aveva fatto benissimo neppure nella prima frazione di stagione con l’Atletico Madrid.

Pertanto, il calciatore destinato comunque a rappresentare il Portogallo del dopo-Ronaldo assieme a Rafael Leao, sembra arrivato al capolinea della sua esperienza con il club della Liga.

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato, in merito al colpo Joao Felix: andrà via dall’Atletico Madrid e, sullo sfondo, resta ancora vivo l’interesse del Milan. La trattativa, considerando il valore economico del calciatore, resta in ogni caso complessa.

Futuro Joao Felix: storia finita con l’Atletico Madrid

Il futuro di Joao Felix sembra sempre più chiaro: sarà addio all’Atletico Madrid. Non ha mai espresso al 100% le sue qualità, non è mai riuscito a cambiare le sorti delle stagioni dei Colchoneros e ora vuole provare una nuova esperienza. Limitare il suo talento sarebbe deleterio per il proseguimento della carriera.

L’addio di Joao Felix all’Atletico Madrid accende i sogni di calciomercato del Milan. I rossoneri sono ancora e sempre alla ricerca di un nuovo fantasista e stanno valutando il colpo a sorpresa da regalare ai tifosi già per gennaio.

Solo l’addio di Leao, però, per costi, potrebbe portare al clamoroso colpo Joao Felix per il Milan. Per Pioli sarebbe utile tenersi stretto un calciatore di altissimo livello qualitativo e in caso di addio di Leao sarebbe felice dell’arrivo di un nuovo portoghese.

Joao Felix Milan: le cifre dell’affare

Il Milan ha messo nel mirino Joao Felix per il futuro. Il portoghese piace da tempo ai rossoneri e a Stefano Pioli, pronto a chiedere un altro sforzo al presidente per migliorare ancora di più la rosa in caso di addio di Leao. Per la prossima stagione i tifosi si aspettano acquisti di grande livello e il portoghese classe ’99 potrebbe rappresentare il futuro. L’Atletico Madrid non lo reputa incedibile ma chiede almeno 50 milioni per dirgli addio.

