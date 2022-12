Serie A, colpo gratis dal Real: dalla Spagna svelano il futuro

Colpo a titolo gratuito dal Real Madrid, è dalla Spagna che svelano tutto sul suo futuro. I media iberici non hanno dubbio su quanto accadrà per uno dei calciatori che, nel 2023, rappresenterà una delle occasioni più intriganti del calciomercato globale e, la Serie A, sembra essere nel suo destino.

Calciomercato, dal Real Madrid alla Serie A: la notizia dalla Spagna

In passato, il calciatore del Real Madrid, è stato più volte accostato ad uno dei principali club italiani. A dire il vero, in realtà, lo stesso calciatore dei Blancos rappresentava l’oggetto del desiderio di diversi club italiani, che poi hanno preso scelte differenti a causa dell’elevato valore di mercato che ne faceva Florentino Perez.

Le cose, adesso, sembrano cambiate. Nelle volontà del giocatore, non ci sarebbe quella di rinnovare. La situazione è in stand-by, con Real e calciatore pronti a separarsi. Può perderlo a zero, il Real Madrid, tant’è che il patron dei Galacticos spingerebbe verso la cessione immediata a gennaio.

Nessun club si è per ora fatto avanti e al suo agente sarebbe stato chiesto di trovargli squadra. Pertanto, il futuro sarebbe in Serie A, perché l’interesse per Dani Ceballos da parte del Milan, sembra non essere mai svanito. Ma c’è un unico ostacolo che divide ancora le parti, ed è legato ad un fattore economico.

Mercato Milan, colpo Dani Ceballos: solo se arriva gratis

Mentre il Real Madrid vorrebbe cederlo già a gennaio, per monetizzare sulla sua cessione, c’è chi lo prenderebbe solo se a titolo gratuito. Il contratto di Dani Ceballos scade il 30 giugno 2023 e rappresenta una vera e propria occasione di calciomercato per il Milan, che lo prenderebbe solo a fine stagione, in estate appunto. E secondo quanto riferito da Fichjaes.net, il Real starebbe cercando di liberarsene.

Ultime Milan, i numeri di Dani Ceballos con il Real Madrid

Con la maglia del Real Madrid, Dani Ceballos ha totalizzato 85 apparizioni, trovando 5 gol e 4 assist nel computo totale. Quello che era destinato a diventare uno dei migliori centrocampisti del calcio spagnolo, in ogni caso, fino ad ora non è riuscito a convincere a tal punto da non meritarsi un rinnovo con il Real. E il Milan, o comunque la Serie A, rappresenterebbe per lui un’occasione importante.

