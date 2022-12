Milan, affare col Valencia: decisivo Gennaro Gattuso

Importanti novità arrivano sul calciomercato del Milan. Stando infatti alle ultime notizie i rossoneri starebbero definendo gli ultimi dettagli per chiudere un affare col Valencia in vista di gennaio. Nelle ultime settimane i contatti fra i due club si erano però leggermente allentati, ma la volontà di Gennaro Gattuso è stata decisiva per accelerare nuovamente i tempi e far sbarcare il giocatore del Milan in Liga alla corte del tecnico calabrese.

Calciomercato Milan, affare col Valencia: le ultime

Maldini e Massara lavorano per il Milan in vista del prossimo calciomercato invernale non solo per quanto concerne le entrate ma anche per le uscite. Sono infatti diversi gli esuberi della formazione di Stefano Pioli che potrebbero salutare i rossoneri a gennaio, dato anche l’importante mercato che alcuni di loro hanno in ambito europeo ed internazionale.

Ad oggi però nessun club si è ancora fatto vivo dalle parti di Casa Milan, eccetto uno, il Valencia di Rino Gattuso. Il tecnico calabrese vuole infatti rinforzare la sua formazione per puntare ad un’insperata qualificazione ad una competizione europea al termine di questa stagione, e per farlo starebbe pressando la società valenciana per portare in Liga uno dei suoi vecchi pupilli del Milan.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Valencia starebbe trattando con il Milan per mettere a disposizione di Gattuso Tiemoué Bakayoko già a partire dal prossimo calciomercato.

Il Valencia vuole Bakayoko: trattativa a tre con Chelsea e Milan

Gattuso vuole avere a disposizione Bakayoko anche al Valencia, dopo averlo allenato nelle sue due precedenti esperienze al Milan ed al Napoli. Il francese è uno dei pupilli del tecnico calabrese che, dunque, punta ad averlo a disposizione anche in Spagna.

Il club valenciano ha intenzione di accontentare le richieste dell’italiano, motivo per il quale il Valencia sarebbe disposto ad avviare una trattativa a tre con Milan e Chelsea nel prossimo calciomercato per ingaggiare Bakayoko.

Il francese è infatti ancora di proprietà del Chelsea, motivo per il quale ci sarà da convincere prima i Blues con un’offerta allettante per sbloccare la trattativa, visto che dal lato del Milan non ci sarà alcun tipo di opposizione dato che Bakayoko non rientra nei piani tecnici di Pioli.

Il Milan sente il Valencia per Bakayoko, ma Gattuso ha pronta anche l’alternativa

Qualora le trattative per Bakayoko si dovessero complicare, visto che coinvolti ci sono ben tre club, non solo due, il Valencia avrebbe pronta l’alternativa sul quale puntare, nonostante il francese resti la prima scelta di Gattuso.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Valencia potrebbe rinforzare il proprio centrocampo con Mauro Arambarri del Getafe nel prossimo calciomercato, giocatori uruguaiano classe ’95 in scadenza con Los Azulones il prossimo giugno.

