Calciomercato: Lukic è il colpo della big, lo prendono subito

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento del centrocampista granata. Tutto pronto per l’addio del giocatore che da capitano del Torino è diventato uno dei calciatori che è stato messo da parte pian piano nel progetto. Il motivo è stato il suo comportamento.

Calciomercato: Lukic lascia il Torino

Arrivano aggiornamenti che riguardano il futuro del centrocampista che va in scadenza e già nel mercato di gennaio è pronto a dire addio all’attuale società, ma per firmare con una big e restare in Serie A. Le ultime notizie portano il futuro del giocatore verso una permanenza nel campionato italiano in vista del futuro.

Il suo livello è aumentato in questi anni e al Mondiale in Qatar si è messo in mostra con importanti prestazioni. Per questo motivo è tutto pronto al cambio di squadra in vista dei prossimi giorni nel mercato di gennaio.

Lukic è pronto a lasciare il Torino e firmare per una nuova squadra.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Lukic al Napoli, la mossa di Giuntoli

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il ds Giuntoli è pronto a portare a Napoli Lukic in caso d’addio di Diego Demme. Il direttore sportivo azzurro ha già avuto contatti con l’agente del calciatore che non prolungherà il suo contratto con il Torino e andrà via o nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato oppure la prossima estate. ovviamente la concorrenza per Lukic non manca visto che oltre al Napoli ci sono anche altri club, italiani ed esteri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Napoli, l’addio dell’attaccante sblocca il mercato: svelato l’obiettivo per gennaio🧐

Napoli: concorrenza per Lukic

Il centrocampista del Torino è nel mirino di diverse società che vogliono prenderlo a gennaio. Lukic è finito nella lista di Napoli e Roma in Italia e Levante in Spagna. Il Mondiale con la Serbia non è stata una buona vetrina per lui ma nonostante ciò non sono mancati gli interessi da parte delle società che sono pronte ad acquistarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Calciomercato Napoli: “sì” dopo la gara, c’è il colpo dal Lille😈