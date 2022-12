Calciomercato Juventus, salta la firma: Allegri è una furia😡

Importanti novità arrivano sul calciomercato della Juventus. Nelle ultime ore, infatti, è saltata la trattativa che avrebbe portato in bianconero uno dei principali innesti che Massimiliano Allegri ha chiesto alla sua dirigenza per gennaio. Il tecnico livornese già assaporava la possibilità di avere a disposizione il giocatore nei prossimi giorni visto l’evolversi delle trattative, ma quanto pare così non sarà a causa di alcuni problemi sorti fra le parti. Secondo le ultime notizie, in ordine a questo, Allegri avrebbe anche mostrato tutto il suo disappunto vero l’operato della dirigenza andando su tutte le furie.

Calciomercato Juve, salta tutto per il giocatore: il motivo

L’obiettivo della Juventus era quello di accontentare le richieste di Massimiliano Allegri in vista del prossimo calciomercato invernale, ma la complicata situazione societaria che sta vivendo il club bianconero mette e non poco il bastone fra le ruote a Cherubini e dirigenti.

Il ds bianconero è infatti al lavoro per chiudere le trattative per l’acquisto di uno degli innesti più richiesti da Allegri in vista di gennaio, ma qualcosa sembra possa mettere il bastone e posticipare, anche di tanto, l’arrivo a Torino del giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, le trattative fra Atalanta e Juventus per Maehle potrebbero presto sbloccarsi, ma ci sono alcuni fattori che potrebbero far saltare l’arrivo del danese in bianconero nel prossimo calciomercato.Â

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus: Maehle potrebbe saltare perchè…

Joakim Mahele fa parte di quella cerchia di giocatori che Allegri ha indicato alla dirigenza della Juventus per rinforzare la fascia destra bianconera in vista della seconda parte di stagione. Subito post il Mondiale ci sono stati anche contatti fra la Vecchia Signora e l’Atalanta, ma le trattative si prospettano essere intense e complicate da ambo le parti.

Uno dei primi intoppi che la Juventus potrebbe incontrare nelle trattative per Maehle è che la Dea non ha intenzione di privarsi di uno dei suoi migliori giocatori, e se fosse costretta a farlo di certo vorrebbe evitare di cederlo ad una delle sue rivali. Altro problema è la valutazione che l’Atalanta fa del danese: il valore di mercato di Maehle si aggira infatti attorno ai 15 milioni di euro.

Questo è quello che più potrebbe complicare le trattative, visto che ad oggi la Juventus non ha possibilità di investire determinate cifre nel calciomercato.Â

LEGGI ANCHE>>>Â Juventus-Deulofeu: arriva la notizia per i bianconeri

Juventus: il piano per arrivare a Maehle

Le richieste dell’Atalanta potrebbero raffreddare la pista che porta Maehle alla Juventus, ma il ds Cherubini starebbe studiando un piano per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri.

I tanto famigerati 15 milioni richiesti dall’Atalanta per Maehle potrebbero essere racimolati dalla Juventus tramite la cessione di qualche esubero. Tanti i nomi in partenza, uno su tutti Weston McKennie.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, il nuovo esterno arriva dalla Serie A: sarà lui il titolare💥