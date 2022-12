Calciomercato: arriva alla Juventus a gennaio, ecco l’amico di CR7

La Juventus torna a trattare nuovamente con Jorge Mendes e prende l’amico di Cristiano Ronaldo. Colpo a sorpresa dei bianconeri che sono a lavoro per definire l’acquisto del giocatore portoghese. Assistito dal potete agente, i bianconeri stanno trovando la formula migliore per portarlo alla Juve nel corso del prossimo calciomercato di gennaio 2023. Una richiesta esplicita da parte di Allegri che in quella zona di campo ha chiesto rinforzi alla società.

Juventus, arriva l’amico di Cristiano Ronaldo: svolta vicina

Tra i profili sondati dalla società che anche il nome del giocatore portoghese, amico di Cristiano Ronaldo. Il calciatore, assistito da Jorge Mendes, è finito nel mirino della Vecchia Signora per la prossima sessione di mercato. Il club ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la squadra.

A riportare la notizia è Tuttosport che ha svelato i piani della Juve per il prossimo mercato di gennaio. Allegri sta lavorando con il suo direttore sportivo Cherubini per portare in squadra giocatori di qualità che possano alzare il tasso tecnico e qualitativo della rosa. Tra i profili sondati anche quello del calciatore del Manchester United e amico di Cristiano Ronaldo.

A sorpresa i bianconeri sono pronti a trattare con Mendes e a portare alla Juventus Dalot nel prossimo calciomercato di gennaio 2023.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Diogo Dalot alla Juventus, colpo a sorpresa per i bianconeri

Il Manchester United ha esercitato l’opzione di rinnovo portando l’attuale scadenza del contratto di Diogo Dalot a giugno 2024. Nonostante ciò, però, la Juventus è pronta a trattare per prendere il giocatore che è finito nella lista di Massimiliano Allegri. Il club cerca un nuovo terzino destro, considerando che Cuadrado lascerà i bianconeri al termine di questa stagione.

Tra i nomi preferiti da Allegri c’è quello di Dalot del Manchester United che può finire alla Juve nel prossimo calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Calciomercato Juventus, salta la firma: Allegri è una furia😡

Juventus, quanto costa Dalot

Al momento è molto difficile immagine l’arrivo di Dalot alla Juventus in prestito. Il calciatore, se partirà, lo farà solo a titolo definitivo. La sua valutazione resta molto elevata con il Manchester United che è disposto a cederlo per 25-30 milioni di euro. Resta comunque un calciatore in orbita Juve, visto che ad Allegri piace tanto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Beffa Juventus: lo stanno comprando Conte e Paratici