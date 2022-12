Inter, Inzaghi perde pezzi: assalto della big, se ne va

Il calciomercato di gennaio sarà una nuova occasione per migliorare la rosa dell’Inter. Il Mondiale in Qatar ha portato ad opportunità diverse, tra calciatori che si sono messi in mostra e altri che decideranno di cambiare maglia per provare nuove esperienze. C’è da tenere sotto controllo anche i possibili movimenti che avverranno nei vari top club: e ora i nerazzurri sono alla ricerca di miglioraenti.

Calciomercato Inter, Inzaghi perde pezzi: le ultime

L’Inter non ha perso i suoi top player ma a gennaio potrebbe cambiare qualcosa. La tifoseria ha chiesto miglioramenti importanti per provare a lottare fino alla fine sia in Serie A che in Champions League. Marotta ha ripreso a lavorare in maniera importante e per il futuro, insieme ad Ausilio, potrebbe andare a prendere calciatori importanti anche dal Mondiale.

Il calciomercato estivo dell’Inter non ha reso fortissima la rosa nerazzurra: ci sono delle defezioni da risolvere. Ma a gennaio potrebbero esserci dei cambiamenti con cessioni illustri e nomi nuovi che possono fare la differenza. I nomi che si stanno susseguendo in casa nerazzurra sono molteplici ma non ci sono trattative ben avanzate, al momento.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha già perso i primi obiettivi di gennaio: c’è un altro top club pronto a mettere i bastoni tra le ruote. Simone Inzaghi non è felicissimo di come si sta muovendo attualmente la società ma la situazione potrebbe cambiare da un giorno all’altro.

Calciomercato Inter, dove va Thuram?

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter è interessata a Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Monchengladbach è da tempo nel mirino dei nerazzurri che già in inverno potrebbero pensare di fare un tentativo.

Il nome del francese interessa molto all’Inter in vista del futuro. L’attaccante del Borussia, figlio dell’ex difensore della Juventus, è una delle stelle del Monchengladbach e fa gola a diversi club.

Il suo contratto scade a giugno e non rinnoverà. L’Inter valuta di prenderlo già a gennaio per migliorare il reparto offensivo ma ci sono diversi top club europei pronti all’assalto definitivo per il bomber francese.

Inter, niente Thuram: c’è l’Atletico Madrid

Secondo quanto riferisce fichajes.net, l’Inter sta perdendo giorno dopo giorno la possibilità di firmare Marcus Thuram: ora c’è l’Atletico Madrid. Il club di Diego Simeone può dire addio a gennaio a Joao Felix e sta puntando un nuovo attaccante per tenere alto il valore della rosa. Il francese potrebbe trasferirsi con effetto immediato ai Colchoneros e non fermarsi fino a giugno in Bundesliga.

