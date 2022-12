“È l’ultimo tassello”, Skriniar via dall’Inter: c’è l’assalto del top club 😱

Ha letteralmente faccio breccia nel cuore del top club d’Europa, che è pronto a “scippare” e farlo nell’immediato, il calciatore dall’Inter. Il calciomercato dell’Inter del presente e del futuro, potrebbe vedere protagonista Milan Skriniar perché è con le elevatissime cifre della sua cessione che potrebbe ripartire il mercato, anche in entrata, dei nerazzurri. Dall’estero fanno sapere che il top club si è convinto: tutto, o quasi, sul difensore slovacco.

Calciomercato, colpo Skriniar: il club ha preso una decisione

Ha preso una decisione il top club d’Europa ed è quella di fare sul serio per Milan Skriniar. Il calciatore slovacco potrebbe dunque salutare l’Inter e la Serie A e farlo non appena terminerà questa stagione.

Non ha ovviamente voglia di andare via subito, così come l’Inter non ha voglia di perderlo anzitempo, perché ci sono degli obiettivi da inseguire nella stagione corrente. Il primo è quello di inseguire il Napoli in fuga e farlo a partire dal 4 gennaio, non appena riprenderà il campionato, ma poi c’è da discutere sul suo futuro.

Perché dall’estero rivelano che il PSG farà di tutto per arrivare a Milan Skriniar, il calciomercato dell’Inter lo vede in uscita.

Mercato Inter, annuncio dall’estero: “Skriniar è l’ultimo tassello per il PSG”

Come riportano i media esteri, Milan Skriniar sarebbe l’ultimo tassello del “dream team” che ha messo in piedi il PSG. Secondo i colleghi di Fichajes.com, dall’estero, il colpo Milan Skriniar sarebbe tra le prime idee di Campos e Galtier, per la prossima stagione. Ha voglia di fare sul serio il PSG e, a fronte dei 60-70 milioni del suo valore di calciomercato, saranno pronti a versare nelle casse dei nerazzurri proprio tale cifra. L’Inter, dal canto proprio, continua a sparare alto e non cederà per meno di 80 milioni di euro.

Ultime Inter, non conterà solo la volontà di Skriniar sulla cessione al PSG

Sulla cessione al PSG, conterà non solo la volontà di Milan Skriniar, bensì anche il bisogno di vendere, da parte dell’Inter. I nerazzurri potrebbero scegliere di monetizzare, per poi tornare ad investire nel mercato che sarà per i nerazzurri.

