Beffa Juventus: lo stanno comprando Conte e Paratici

Da amici a “nemici”. Antonio Conte e Fabio Paratici si stanno trasformando i veri e propri incubi per i bianconeri. Il tecnico salentino, dopo aver riportato lo scudetto a Torino, ha detto addio ai bianconeri togliendosi anche lo sfizio di stoppare la striscia di scudetti della Juventus da lui inaugurata. Sulla panchina dell’Inter, infatti, Conte è riuscito a vincere lo scudetto battendo proprio la Juventus prima di passare al Tottenham. Agli Spurs, Conte ha trovato l’ex ds della Juventus Fabio Paratici, in questi giorni tra i più chiacchierati in casa bianconera dopo le vicende fuori dal campo che sono emerse.

Juve: altra beffa, lo stanno comprando Conte e Paratici

Ma non è finita perchè l’accoppiata Conte e Paratici starebbe per tirare un altro scherzo alla Juve. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da CM Journal gli ex Juventus sarebbe pronte a soffiare un calciatore ai bianconeri nella prossima sessione di calciomercato.

Il Tottenham, infatti, grazie alla sua grandissima disponibilità economica sarebbe pronto ad acquistare dallo Sporting Lisbona il cartellino di Pedro Porro. L’esterno, tra i primi nomi per il mercato della Juventus del 2023, potrebbe così finire in Premier League.

In queste settimane Porro sembrava essere diventato uno dei grandi obiettivi della Juventus per la corsia di destra. Tuttavia l’esterno potrebbe finire a Londra per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Gli Spurs puntano a intervenire nel mercato già in inverno visto che Emerson Royal, Doherty e Spence non hanno convinto molto.

Juventus: Pedro Porro verso il Tottenham, serve un nuovo Cuadrado

La Juventus con l’addio a Pedro Porro dovrà sondare nuovi nomi per il prossimo mercato. I bianconeri cercano un sostituto per Cuadrado visto che il colombiano è in scadenza di contratto e fine stagione dovrebbe salutare Torino.

Nel corso delle ultime settimane ai bianconeri sono stati accostati diversi calciatori. Tra questi spicca il profilo di Ivan Fresneda Corraliza, classe 2004, punto fermo dell’Under 19 della Spagna e del Valladolid in Liga spagnola.

Investire in Liga per la Juventus potrebbe rappresentare un rischio per gennaio. Per questo motivo alla Juve sono stati accostati anche i nomi di Dalot (ex Milan oggi al Manchester United), Karsdorp (che ha ormai rotto con la Roma) e Maehle (titolare all’Atalanta ma con molta concorrenza).

