Milan-Richarlison: c’è la svolta e l’annuncio

Richarlison ha segnato il gol più bello del Mondiale. L’attaccante del Brasile, scelto a sorpresa da Tite lasciando fuori calciatori importanti del calibro di Firmino, nel corso dell’ultimo mese è stato tra i più chiacchierati dopo il gol segnato in rovesciata contro la Serbia.

Anche la FIFA ha deciso di premiare il gol realizzato dal brasiliano con la palma di gol più bello del torneo. La sua formidabile acrobazia è valsa un premio come migliore rete realizzata ai Mondiali di calcio in Qatar del 2022, una rete che spaventa soprattutto il Milan. Tuttavia l’attaccante pur di prendere parte ai Mondiali aveva recuperato in maniera celere da un infortunio subito prima del torneo con il Tottenham. L’attaccante ha stretto i denti vivendo il suo sogno e convincendo la sua Nazionale, scettica sull’utilizzo in attacco, a suon di reti fino alla caduta contro la Croazia.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Milan-Richarlison: le ultime

Ora le condizioni di Richarlison interessano da vicino non solo il Tottenham, ma anche il Milan. Proprio il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha parlato della condizione fisica di Richarlison in conferenza:

“Ho parlato con lo staff medico e non mi hanno rassicurato. Per tornare in campo Richarlison impiegherà almeno 3/4 settimane. Il suo è stato un grave infortunio en on vogliamo forzare a differenza di Kane che non mi preoccupa, devo dire che lui l’ho visto molto bene negli ultimi due giorni. Posso capire costa sta provando in questo momento visto che anche io ai rigori ho perso un Mondiale, quando accade ci si sente tristi, ma poi devi voltare capitolo”.

La notizia delle condizioni di Richarlison interessa soprattutto al Milan visto che i rossoneri dovranno affrontare il Tottenham in Champions League per gli ottavi di finale del torneo.

Milan: Richarlison in dubbio, ma non solo

Anche il Milan ha diversi calciatori indisponibili che potrebbero saltare, come Richarlison, la sfida di Champions League contro il Tottenham. L’incognita numero uno resta quella del portiere Maignan. E’ vero in teoria il portiere dovrebbe rientrare prima della fine di gennaio, ma i continui problemi mettono in apprensione il Diavolo. Anche Calabria non è al meglio e Florenzo resta un lungo degente. In dubbio i rientri di Kjaer e Ibrahimovic reduci da lunghi stop.

LEGGI: Calciomercato Milan, il mister lo sta facendo firmare lui stesso 📝