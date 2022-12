ULTIM’ORA Milan, Leao annuncia l’addio: le parole gelano i tifosi 😱

Rafa Leao lascia il Milan: è questo l’annuncio che tiene sulle spine i rossoneri. Il suo futuro non è stato definito ancora ufficialmente ma i giorni immediatamente successivi all’inizio dell’anno potrebbero portare a novità molto importanti. Già a gennaio, infatti, potrebbero arrivare offerte “letali” per la permanenza del portoghese in rossonero.

Calciomercato Milan, Leao va via: le ultime

Il rinnovo di Rafael è il problema principale del Milan: manca l’accordo. Il portoghese è nel mirino di tutti i top club europei ma sembrava impossibile la sua cessione nel calciomercato di gennaio. È stato uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar con il Portogallo, anche se non titolare, ma quando ha giocato ha segnato o inciso sulle partite.

Rafael Leao e il Milan ora sembrano sempre più vicini all’addio. Il campione portoghese è stato il miglior calciatore rossonero l’anno scorso e anche all’inizio di questa stagione si è preso la squadra sulle spalle. Inevitabilmente tutte le big europee hanno tutte il desiderio di portarlo nelle proprie fila.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Leao sarà lontano dal Milan: ci sarà la cessione. Il desiderio di Maldini è quello di trattenerlo in rossonero ma sarà molto difficile.

Calciomercato Milan: Leao annuncia il futuro

Il calciomercato del Milan partirà dall’addio di Rafael Leao? In un’intervista rilasciata a RDP Africa, l’attaccante portoghese ha svelato il suo futuro.

“Mi piacerebbe fare esperienze in un nuovo campionato in futuro. Ora sono concentrato al 100% sul Milan perché sono in un top club e sono sotto contratto, mi piace anche la città di Milano. Quest’anno ho visto molte partite, mi piace l’Arsenal, credo che giochi molto bene”.

Le parole di Leao hanno il sapore d’addio, anche se non immediatamente. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e se non sarà a gennaio, è molto più probabile in estate l’addio.

Leao via dal Milan: è asta in Premier League

Arsenal, Chelsea e Manchester City: tutti vogliono soffiare Rafa Leao al Milan. I rossoneri, dal proprio canto, non avrebbero la minima intenzione di cederlo ma in caso di mancato rinnovo saranno costretti a farlo. Ecco perché potrebbero partire delle vere e proprie aste e non è da escludere l’inserimento di altri top club straniero: PSG e Real Madrid. Il Milan resta in attesa di una risposta e intanto attende offerte da almeno 100 milioni di euro.

