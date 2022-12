Juventus-Deulofeu: arriva la notizia per i bianconeri

Tra Juventus e Udinese arriva un colpo di scena: il nome di Gerard Deulofeu è stato accostato a diversi club nell’ultimo anno. L’attaccante spagnolo sembrava ad un passo dal Napoli in estate prima dell’arrivo in azzurro di Giacomo Raspadori. Tuttavia l’ex Milan alla fine è rimasto in bianconero fino a gennaio trascinando la squadra di Sottil nella parte sinistra della classifica. Il rendimento di Deulofeu è salito di tono riaccendendo l’interesse di diverse squadre per il mercato 2023.

Juventus-Deulofeu: le ultime

Tuttavia il nuovo anno di Gerard Deulofeu non si aprirà nel migliore dei modi o con un cambio di casacca.

In attese di sviluppi dal mercato, come riportato dal La Gazzetta dello Sport non è da escludere un possibile forfait contro l’Empoli dello spagnolo il 4 gennaio. Deulofeu potrebbe anche saltare la gara contro la Juventus in programma il 7 gennaio o almeno cominciare dalla panchina

Le ultime notizie non sono confortanti per il club bianconero friulano che potrebbe dover fare a meno del suo uomo migliore alla ripresa del campionato di Serie A. La classifica è molto sorridente per il club dei Pozzo e Sottil vuole continuare a far bene per provare a scrivere un pezzo di storia.

Deulofeu assente con la Juventus? Le alternative

Il nome di Gerard Deuylofeu è decisivo e determinante per l’Udinese. Nella prima parte di stagione lo spagnolo è stato fondamentale per Sottil e per tutta la squadra con i suoi assist e le sue giocate che hanno portato più volte al bottino pieno anche contro le big di Serie A.

Il forfait di Gerard Deulofeu nella prima parte di stagione del 2023 preoccupa l’Udinese. Andrea Sottil non può contare su una rosa molto lunga e l’assenza del numero 10 potrebbe essere decisiva – in negativo – sui risultati del club.

Secondo le ultime notizie, l’assenza di Deulofeu nella partita tra Udinese e Juventus è quasi certa. Al suo posto, Sottil sta valutando tre alternative: quella classica che porta a Success titolare o due alternative. Salgono le quotazioni di schierare Lazar Samardzic dal primo minuto dietro la punta o quella di avanzare Roberto Pereyra in zona offensiva.

Udinese: Deulofeu rischia l’addio?

L’assenza di Deulofeu per infortunio preoccupa Sottil anche per il futuro. Sul talento spagnolo ci sono gli occhi di diverse squadre, italiane ed europee e il suo futuro non è ancora deciso. A gennaio potrebbe anche salutare il Friuli ma solo se dovessero arrivare offerte di un certo livello. Napoli e Roma sono le squadre maggiormente interessate all’ex Everton ed è possibile che in caso di cambiamenti in zona offensiva, potrebbe cambiare il futuro dello spagnolo.

