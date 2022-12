Inter: Inzaghi senza 3 top alla ripresa del campionato 😱

Aggiornamenti da casa Inter dove c’è apprensione per le condizioni di alcuni giocatori e per la data del rientro di quelli che hanno partecipato al Mondiale e sono arrivati fino alla fine della competizione. Ora bisognerà dare più di quello che si può dare nell’Inter che ha l’obbligo di rimontare in stagione dopo un avvio davvero difficile e inaspettato che in campionato ha già portato a 5 sconfitte in 15 partite giocate.

Inter: tre giocatori a rischio

L’Inter tornerà in campo e affronterà subito il 4 gennaio allo stadio San Siro il Napoli. Manca ormai poco alla ripresa del campionato e c’è subito un big match che per la corsa allo scudetto vale davvero tutto. Perché il Napoli è riuscito ad ottenere un vantaggio di 11 punti sopra l’Inter che per rimontare dovrà sperare nei passi falsi degli azzurri e vincerle quasi tutte. Si dovrà iniziare proprio dallo scontro diretto in casa, anche se non sarà facile.

Intanto, tra Mondiali e infortuni bisognerà valutare anche le condizioni de vari giocatori dell’Inter. Perché alcuni potrebbero anche non giocare o essere al rischio per la super sfida scudetto contro la squadra dell’ex allenatore nerazzurro. Sarà una partita davvero molto importante dove l’allenatore valuterà i giocatori a disposizione per giocare il match.

Simone Inzaghi ora vuole capire se Lukaku, Brozovic e Lautaro Martinez ci saranno per la ripresa della stagione dell’Inter.

Inter: condizioni Lukaku, rientro vicino

La sfida del bivio scudetto vale molto per l’Inter che potrebbe essere trascinata da Lukaku. Perché l’attaccante belga non gioca 90 minuti in campionato da tantissimo tempo e in questi giorni post Mondiali si sta allenando a tutta forza per ritrovare la forma ed essere in campo subito il 4 gennaio. L’infortunio è ormai alle spalle e per questo motivo la squadra potrebbe contare su Lukaku, ma non su Brozovic e Lautaro Martinez.

Inter: Lukaku in coppia con Dzeko, Lautaro e Brozovic a rischio

De Vrij infortunato e Lautaro Martinez e Brozovic torneranno solo a fine dicembre per l’Inter. Per la prima partita di Serie A del 4 gennaio sono a serio richio l’argentino e il croato che hanno giocato i Mondiali fino all’ultima partita.

Per questo motivo, come riporta Gazzetta dello Sport, Inzaghi insiste sulla coppia Dzeko-Lukaku per l’attacco che potrebbe essere la scelta definitiva.

