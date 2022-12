Lutto nel calcio, ucciso a Marsiglia: addio al calciatore 🙏

Una grave notizie arriva dalla Francia e riguarda il calciatore che è stato brutalmente ucciso a Marsiglia. Sconvolti i tifosi che non si aspettavano una situazione del genere. Nel giorno della vigilia di Natale questo annuncio ha lasciato sgomento davvero tutti. Ecco il cordoglio da parte del club che ha mostrato vicinanza alla famiglia della vittima. Adesso gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto per capire meglio la dinamica dei fatti.

Calcio in lutto, è morto il giocatore: i motivi

Situazione davvero terribile per il club che ha annunciato la scomparsa del suo calciatore, ucciso nella notte tra ieri ed oggi nel quartiere di Marsiglia. Una notizia che ha turbato i tifosi e la stessa società che in un comunicato ha ricordato il giocatore e lanciato un messaggio alla famiglia, colpita da questo lutto alla vigilia di Natale.

Adesso la polizia francese sta indagando per capire meglio cosa sia successo. Intanto c’è grande dolore per la perdita del giocatore. Un duro colpo per la società che commossa ha scritto sui social salutando per sempre il calciatore.

Grave lutto nel calcio francese con la morte a Marsiglia del giovane calciatore dell’Aubagne Mendy.

Francia in lutto, è morto Mendy dell’Aubagne

La società francese dell’Aubagne ha comunicato la scomparsa del 22 calciatore Adeln Santa Mendy ucciso a colpi d’arma da fuoco in un quartiere di Marsiglia.

Il calciatore era cresciuto nel settore giovanile dell’OM, prima di approdare in Inghilterra e poi nel club francese dell’Aubagne che milita della National 2. Il cordoglio è arrivato da parte della società che in un tweet ha ricordato il 22enne. “Adesso, in questo giorno, tutti i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia a cui vanno le nostre condoglianze. Lascerà, in tutti noi, un vuoto enorme”.

Aubagne, Mendy ucciso a Marsiglia

Il calciatore dell’Aubagne Adel Santana Mendy è stato ucciso a Marsiglia, nel quattordicesimo municipio. A spiegare l’accaduto è il quotidiano transalpino La Provence che ha raccontato come il calciatore di 22 anni sia stato ammazzato a colpi d’arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato 24 dicembre 2022. Sull’accaduto indagano gli inquirenti.

