Addio Roma: parte lui per fare spazio a Frattesi

La Roma studia i colpi per il prossimo calciomercato invernale, e lo fa in grande visto che l’obiettivo numero uno della dirigenza giallorossa è Davide Frattesi del Sassuolo. Il giovane centrocampista italiano, nel giro anche della Nazionale di Roberto Mancini, piace tanto a Josè Mourinho ed al ds Tiago Pinto che già in estate aveva allacciato i rapporti con Carnevali per il ragazzo. Rispetto a sei mesi fa le richieste dei neroverdi per Frattesi sono rimaste elevate, motivo per il quale la Roma potrebbe pensare di cedere uno dei suoi giocatori con più mercato per fare spazio al centrocampista italiano a gennaio.

Calciomercato Roma, sarà addio: finanzierà l’operazione Frattesi

Obiettivo stagionale della Roma è la qualificazione in Champions League, e per raggiungerlo c’è bisogno di rinforzare la rosa di Josè Mourinho che in questa prima parte di stagione ha mostrato qualche lacuna in alcuni reparti del campo, uno su tutti il centrocampo. L’assenza di Wijnaldum si è fatta sentire e non poco, non a caso i soli Matic e Cristante non hanno garantito quei livelli di prestazioni che lo Special One e tutti i tifosi giallorossi si aspettavano.

Per ovviare a questo problema Tiago Pinto è pronto a tornare su un vecchio obiettivo di mercato della Roma: Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace a Mourinho che vuole dare linfa ad un reparto apparso per l’appunto in difficoltà in questa prima parte di stagione. Diversi fattori hanno riavvicinato il classe ’99 al club giallorosso dopo quest’estate, ma le richieste del Sassuolo rimangono elevate complicando e non poco le trattative.

Per questo motivo Tiago Pinto avrebbe studiato una soluzione che stravolgerebbe completamente le carte in tavola. Stando alle ultime notizie, infatti, la Roma sfarebbe pensando di offrire in contropartita tecnica al Sassuolo Eldor Shomurodov per riportare a Trigoria Davide Frattesi nel prossimo calciomercato.

Roma, Shomurodov per arrivare a Frattesi: le ultime

Roma e Sassuolo sono pronte a sedersi al tavolo per parlare nuovamente del futuro di Davide Frattesi. Il giallorossi bramano il centrocampista italiano che, però, viene valutato dai neroverdi circa 30 milioni di euro.

Il ds giallorosso Tiago Pinto starebbe studiando due soluzioni per riportare a Trigoria Frattesi: o sfruttare la percentuale di rivendita che hanno sul centrocampista (30%) ed abbassare le richieste del Sassuolo o offrire un giocatore ai neroverdi per abbassare il prezzo. La prima opzione è stata tentata anche in estate fallendo miseramente, motivo per il quale la seconda, ad oggi, sembrerebbe essere quella più plausibile.

Diversi sono gli esuberi della formazione di Mourinho ma, visto che il recente interessamento di Dionisi per il giocatore, la Roma starebbe pensando di inserire nelle trattative col Sassuolo per Frattesi Eldor Shomurodov come contro partita tecnica. L’uzbeko piace e non poco in Italia, ma il giallorossi sarebbero disposti a dare precedenza agli emiliani pur di portare alla corte dello Special One il classe ’99.

Calciomercato Roma: ecco l’altra carta per arrivare a Frattesi

Qualora il Sassuolo dovesse cambiare idea su Shomurodov, il ds Tiago Pinto avrebbe un’alternativa valida che potrebbe e non poco far tentennare Carnevali. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la Roma sarebbe disposta ad offrire anche Bove come contropartita tecnica al Sassuolo pur di ingaggiare Frattesi nel prossimo calciomercato.

Il classe 2002 è stimatissimo dal club emiliano, ma la valutazione che la Roma fa del ragazzo e la volontà di inserire un diritto di ricompra per rimanere sempre in controllo del cartellino dello stesso potrebbe far andare per le lunghe le trattative.

