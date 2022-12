Napoli, l’addio dell’attaccante sblocca il mercato: svelato l’obiettivo per gennaio🧐

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli. Stando alle ultime notizie relative al mondo azzurro, infatti, dopo un’accurata analisi e scouting dei profili monitorati, il ds Giuntoli avrebbe deciso su chi investire in quel di gennaio per completare la rosa di Luciano Spalletti. L’arrivo del giocatore in Italia sarebbe però strettamente collegato alla cessione dell’attaccante del Napoli che, nei prossimi giorni, potrebbe decidere di accettare una delle offerte presentategli per sbloccare prima ancora dell’inizio del campionato il mercato degli azzurri.

Calciomercato Napoli, svelato il colpo di gennaio: operazione finanziata da una cessione

Il Napoli studia i colpi in vista del prossimo calciomercato invernale, anche se l’idea del ds Giuntoli è quella di operare soprattutto in ottica futura per evitare di rompere l’equilibrio creatosi nella formazione di Spalletti in questa stupenda prima parte di stagione.

L’attuale capolista della Serie A farà dunque mercato solo nel momento in cui ci sarà qualche cessione importante, ipotesi ad oggi complicata ma da non sottovalutare del tutto visto che alcuni giocatori del Napoli sono seguiti con attenzione da diversi club in giro per l’Europa. Uno di questi è sicuramente Hirving Lozano, il secondo giocatore più pagato nella storia degli azzurri, che mai ha realmente convinto nella sua esperienza partenopea allenatori e tifosi.

Il messicano potrebbe dunque essere uno dei sacrificabili nel prossimo gennaio e, secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe decidere di puntare su Jasper Karlsson nel prossimo calciomercato per completare il reparto offensivo di Spalletti.

Calciomercato Napoli, obiettivo Karlsson: le ultime

Hirving Lozano è in scadenza con il Napoli nel giugno del 2024, ma l’impressione è che l’esterno messicano possa concludere la sua esperienza partenopea con largo anticipo, vista la volontà del ragazzo di firmare un contratto importante a seguito dell’interessamento nei suoi confronti di alcuni top club europei.

Lozano non è ritenuto incedibile né da Spalletti né dalla dirigenza del Napoli, motivo per il quale Giuntoli si sarebbe subito messo al lavoro per individuare nel mercato una valida alternativa al messicano. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Mbeumo, ma il Napoli avrebbe individuato in Jasper Karlsson dell’AZ il perfetto rinforzo per l’attacco azzurro nel prossimo calciomercato.

Classe ’98, lo svedese ex Elfsborg in questa stagione ha messo a segno 11 gol in tutte le competizioni, dimostrando grande talento e duttilità su tutto il frangente offensivo, caratteristica che potrebbe invogliare Spalletti a portarlo in Italia già a gennaio.

Napoli: l’AZ fissa il prezzo di Karlsson

In caso di cessione di Lozano il Napoli dovrà intervenire sul mercato per sostituire il buco in rosa lasciato vuoto dal messicano. Per farlo il ds Giuntoli avrebbe individuato nel giovane Jesper Karlsson il profilo ideale che per il gioco di Spalletti, esterno duttile d’attacco che ha però una valutazione di mercato importante.

Secondo dati Transfermarkt, infatti, per lasciar partire Karlsson nel prossimo calciomercato l’AZ potrebbe chiedere almeno 16 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe decidere di investire dato il possibile addio di Lozano.

