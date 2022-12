Lazio: Milinkovic Savic, convinto, maxi ingaggio 💥

E’ stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale 2022 in Qatar e ora arrivano importanti notizie di calciomercato riguardo proprio il futuro del giocatore. Ci sono novità riguardo quella che sarà la volontà del giocatore pronto a firmare un altro contratto. Ancora non è stato però chiarito quello che potrebbe essere il suo prossimo club. Perché sono tante le società interessate a lui e ora può arrivare la svolta.

Calciomercato: la firma di Milinkovic Savic

Ancora una volta il centrocampista serbo della Lazio si sta confermando uno dei migliori nel suo ruolo in Italia e ora anche in giro per il Mondo, in Europa col club biancoceleste e ai Mondiali con la sua Serbia. I migliori club continuano a visionarlo in attesa del momento giusto per acquistarlo. Ma la Lazio vuole provare a blindare il centrocampista che potrebbe firmare presto un nuovo accordo.

Lui e il suo agente stanno valutando la migliore offerta che potrebbe arrivare da un top club, intanto il club italiano ha già fatto sapere quella che sarà la propria offerta in vista del futuro per provare a bloccare il centrocampista in vista già del mercato di gennaio che è alle porte.

Milinkovic Savic può firmare il rinnovo con la Lazio o essere ceduto.

Lazio: offerta rinnovo a Milinkovic Savic

La Lazio prova a convincere Milinkovic Savic a rinnovare ed è pronta un’offerta da 5 milioni a stagioni per il secondo che ha un contratto attuale in scadenza nel 2024 con stipendio a 3 milioni. La notizia è confermata da Sky Sport.

Ora bisognerà capire come andrà a finire tra Milinkovic Savic e la Lazio con una possibile cessione.

Lazio: cessione Milinkovic Savic, il prezzo

In caso di una cessione la Lazio vorrebbe provare ad ottenere almeno 60-70 milioni per Milinkovic Savic. Non sarà facile senza rinnovo di contratto, perché le grandi società la prossima estate potrebbero fare pressioni sul giocatore convincendolo di aspettare di andare in scadenza nel 2024 per poter poi andar via a zero.

