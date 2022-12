Calciomercato Juve: “colpo alla Bremer”, accordo con i granata

La situazione relativa all’inchiesta plusvalenze non placa la Juventus con Cherubini e Allegri che si stanno muovendo per la prossima sessione di calciomercato di gennaio 2023. I due lavorano e coordinano tutto. Nel mirino ci sono una serie di giocatori che potrebbero far a caso proprio del club bianconero. Uno di questi può arrivare di nuovo dal Torino. Dopo l’affare Bremer, infatti, i granata sono pronti a trattare per la cessione del calciatore che può finire sull’altra sponda.

Juventus: nuovo colpo dal Torino, i dettagli dell’affare

Dopo Bremer, la Juventus è pronta a pescare in casa Torino per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I bianconeri lavoreranno a gennaio per chiudere in anticipo il colpo e assicurarsi le prestazioni del giocatore che sta ben impressionando in granata.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a svelare tutti i dettagli in merito a questo acquisto di mercato da parte della Vecchia Signora con Allegri e Cherubini che hanno messo nel mirino per la prossima estate il giocatore. Adesso bisognerà convincere solo il presidente Urbano Cairo che è pronto a trattare di nuovo con i bianconeri per cedere il suo calciatore.

Svolta in arrivo per il prossimo calciomercato: Allegri è pronto a portare alla Juventus Singo del Torino.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Singo alla Juventus, affare per l’estate

Sicuramente non sarà facile strappare il giocatore ai granata nel corso della prossima sessione di calciomercato di gennaio 2023. L’intenzione dei bianconeri è quella di chiudere l’affare per la prossima stagione, ovvero per l’estate 2023. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo in anticipo e bloccare il calciatore che è nel mirino anche di altre società, non solo italiane.

La dirigenza della Vecchia Signora sta lavorando per portare alla Juventus Singo nel calciomercato estivo 2023.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Juventus: penalizzazione già in questa stagione, l’annuncio 😱

Juventus, quanto costa Singo del Torino

Il calciatore ha una valutazione intorno ai 15-20 milioni di euro. C’è però un aspetto che non va sottovalutato ed è il contratto che lega Singo al Torino, in scadenza nel 2024. La Juventus punta su questo per prenderlo ad un prezzo di saldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Juventus, Rabiot costretto all’addio: stretta di mano, dove giocherà 🤝🏻