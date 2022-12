Calciomercato Inter: il primo colpo del 2023 è un tedesco

Il mercato dell’Inter è già cominciato. Da tempo in casa nerazzurra si continua a parlare di un possibile colpo a centrocampo. Per questa ragione Marotta ed Ausilio lavorano in vista del calciomercato 2023. Tuttavia il primo acquisto per Simone Inzaghi parlerà tedesco. Dopo aver perso Perisic in estate ed adattato a sinistra per gran parte della stagione Dimarco, l’Inter ha continuato a lavorare per un nuovo esterno mancino.

Calciomercato Inter: serve un esterno sinistro

La formazione di Simone Inzaghi, dopo l’addio di Ivan Perisic in estate, ha palesato una grande lacuna sul binario mancino. Prima della cessione del croato, l’Inter era intervenuta un anno fa comprando Robin Gosens dall’Atalanta. Il laterale era arrivato infortunato a Milano ma non si è mai ripreso del tutto. Per questo motivo nelle ultime settimane si è tanto parlato anche di un suo possibile addio.

Secondo le ultime notizie di mercato l’Inter ha a lungo cercato un laterale mancino in queste settimane, tuttavia Simone Inzaghi potrebbe optare per la soluzione interna tornando a valorizzare Robin Gosens.

Il tedesco, rimasto fuori dai convocati per il Mondiale a causa delle difficoltà dell’ultimo periodo, è stata una delle sorprese della pausa invernale dell’Inter. Per questo motivo da gennaio Gosens è ritenuto uno dei veri e propri acquisti “interni” del club nerazzurro.

Da ceduto a titolare, Gosens potrebbe cambiare status. L’ex Dea si è messo in mostra durante le amichevoli mettendo la parola fine al mercato.

Inter: Gosens sarà un vero colpo

La situazione economica in casa Inter continua a non essere delle migliori. Per questo motivo i nerazzurri valutano diverse cessioni per permettere ad Ausilio di fare mercato.

Se queste non arrivassero, però, sarà difficile per l’Inter investire a gennaio. Per questo motivo recuperare un calciatore importante come Robin Gosens potrebbe essere essenziale anche in chiave calciomercato 2023. L’ex Atalanta è sicuramente tra i calciatori che meglio ha fatto durante la pausa Mondiale. Rigenerato nel fisico, i suoi progressi non sono passati inosservati alla Pinetina. Gosens è sceso in campo bene contro Gzira United, Salisburgo, Real Betis e Reggina dimostrando di aver smaltito i guai fisici.

