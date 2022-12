Calciomercato, colpo Suarez: contratto fino al 2024, ecco dove giocherà

Pioggia di soldi per il “pistolero” che, dopo aver disputato un Mondiale non all’altezza con la sua Uruguay, terminando l’esperienza in Qatar in lacrime dopo l’eliminazione nella sfida contro il Ghana. Ecco dove giocherà il calciatore che, dopo i diversi rumors legati al calciomercato in Serie A, è pronto alla sua nuova avventura a seguito dell’avventura con il Nacional in Uruguay.

Calciomercato, colpo Suarez: la destinazione

È Luis Suarez il colpo di calciomercato, con pioggia di soldi, perché il contratto sarà importante per lui. L’ex campione di Liga con Atletico e Barcellona, è pronto a rimettersi in gioco e farlo ancora, magari concludendo al club che lo prende la sua brillante carriera. Difficilmente parteciperà ancora alle gare della sua Nazionale, lasciando assieme a Cavani l’eredità importante per l’attacco dell’Uruguay a Darwin Nunez e compagni.

Il “pistolero”, fino a questo momento, era in forza al Nacional e probabilmente la scelta di tornare “a casa” è servita per rientrare in forma, in visto appunto di quello che sarebbe stato il Mondiale, finito comunque male per lui e per l’Uruguay.

Sempre in Sud America però, rischia di concludere la sua carriera. Lo vogliono in Brasile perché il Gremio è pronto ad una maxi-offerta per quanto riguarda l’ingaggio di Luis Suarez. Il centravanti ex Barcellona e Atletico Madrid, tra le altre, sarebbe pronto al campionato carioca.

Gremio, colpo di mercato: c’è Luis Suarez

È il collega giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a riportare le ultime notizie di mercato su Luis Suarez, con il Gremio pronto a convincerlo con un’offerta di contratto importante. Per Luis Suarez ci sarebbe infatti un ingaggio elevato e valido fino al 2024. Il club brasiliano sarebbe pronto al grande colpo per l’attacco, mandando in festa i tifosi.

Ultime di mercato, il Gremio convince Luis Suarez così

Un ingaggio da top player d’Europa, è così che il Gremio è pronto a convincere Luis Saurez a firmare per il club brasiliano. Secondo le ultime informazioni di mercato, infatti, il calciatore avrebbe ricevuto diverse proposte in Sud America, ma solo il Gremio sarebbe quella disposta a fargli percepire in un ingaggio da top player.

