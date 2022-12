Emiliano Martinez cacciato dall’Aston Villa: intreccio con la Serie A per il futuro

Via Emiliano Martinez dall’Aston Villa, Unay Emery è pronto a separarsi con il portiere campione del Mondo. Nessuno in Francia ha “digerito” i comportamenti al Mondiale del miglior portiere del torneo e il tecnico del club inglese ha già avvisato il giocatore per cosa gli aspetta, quando rientrerà dalle vacanze post Qatar. E potrebbe non solo essere accolto da un rimprovero negli uffici di Emery, perché stando a quanto riferiscono dall’estero, potrebbe essere letteralmente cacciato dal club.

Emiliano Martinez, via dall’Aston Villa: la decisione di Emery

Il tecnico dell’Aston Villa, Unay Emery, non le ha mandate a dire su Emiliano Martinez. Il portiere ha avuto atteggiamenti poco sportivi nel corso del Mondiale svolto in Qatar e, tra le celebrazioni per la vittoria dell’Argentina, ha continuato a dare show – in negativo – dopo quanto di buono fatto sul terreno da gioco.

Premiato dalla FIFA come miglior portiere del torneo, non è stato un esempio vero e proprio di sportività, tant’è che ora Emery potrebbe decidere di farlo fuori dal suo progetto.

Il tecnico dell’Aston Villa sarebbe pronto a mettere alle porte il portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez, mandandolo via nell’imminente finestra di calciomercato. E un obiettivo per i pali, dell’Aston Villa, passerebbe per quello che era un altro portiere, accostato al mercato proprio per la Serie A.

Mercato Inter, intreccio a causa di Emiliano Martinez: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net, dall’estero, a riportare le ultime notizie di calciomercato legate al futuro di Emiliano Martinez, portiere che direbbe addio all’Aston Villa a causa dei comportamenti poco sportivi al Mondiale. Il tecnico spagnolo non avrebbe digerito i comportamenti del suo portiere, tant’è che avrebbe chiesto provvedimenti alla sua stessa società. L’Aston Villa sta monitorando divere situazioni in Europa e, tra queste, una doppia soluzione che porta all’intreccio con l’Inter in Serie A. Tra i possibili nomi, quello di Andrè Onana – che l’Inter non vuole cedere – e quello di Bounou che, tra l’altro, piaceva proprio all’Inter per il futuro.

Ultime su Emiliano Martinez: prendono Bounou al suo posto

Piaceva anche all’Inter, ma il sostituto di Emiliano Martinez all’Aston Villa sarebbe proprio Bounou. Il portiere marocchino ha brillato al Mondiale, protagonista tra i pali del Marocco in Qatar e, se dovesse effettivamente andar via l’argentino dall’Aston Villa, il primo nome cadrebbe sul portiere del Siviglia, per il club britannico.

