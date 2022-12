Juventus: penalizzazione già in questa stagione, l’annuncio 😱

Clamoroso quanto sta accadendo alla Juventus con l’inchiesta sui bilanci portata avanti dalla Procura di Torino. Ora arrivano le ultime notizie che mettono davvero a rischio la stagione dei bianconeri, perché ci sarebbero penalizzazioni e sanzioni serie che già da questa stagione in corso possono essere annunciate contro la società bianconera che ora potrebbe ritrovarsi davvero con l’acqua alla gola.

Inchiesta Juventus: sanzioni in arrivo

Si accorciano i tempi e la Juventus rischia grosso dopo le dimissioni di Agnelli e tutto il Cda. Il motivo sono i falsi in bilancio e l’inchiesta portata avanti che riguarda anche le plusvalenze e i tanti altri club coinvolti. Perché ora la società bianconera potrebbe rischiare davvero tanto in vista del futuro. Da questo processo dipenderà molto del futuro della Juventus che potrebbe davvero ripartire da zero, ancor di più rispetto a quanto accaduto anni fa con Calciopoli.

Arriva la data del ricorso che dovrà essere presentato dinanzi la Corte d’Appello con i tempi che si accorciano in maniera netta ed evidente. Perché ora arrivano conferme riguardo le date a cui i tifosi della Juve dovranno prestare molta attenzione in vista del futuro della società bianconera.

La Juventus presenterà ricorso entro gennaio sull’inchiesta che riguarda bilanciopoli.

Ricorso Juventus: c’è la data

Arriva l’annuncio sui social da parte del Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello sul ricorso nei confronti della Juventus e dei club coinvolti. Pare che il tutto verrà discusso già il 20 gennaio 2023 dinanzi alla Corte Federale di Appello. Questa data così ravvicinata ha un motivo chiaro, sarebbe tutto legato alla possibilità di infliggere pene alla società bianconera già nella stagione in corso.

Juventus: punti di penalizzazione in classifica

La Juventus rischia grosso e dovrà difendersi da possibili sanzioni e pene già da questa stagione con i punti di penalizzazione che possono essere molti per la società bianconera che potrebbe compromettere la classifica e il proprio futuro. Perché non soltanto a livello penale ci sono rischi grossi per la Juve, ma anche a livello sportivo.

