Ranieri torna in panchina in Italia: è fatta

La decisione è ormai presa. Finalmente Claudio Ranieri torna in panchina in Italia. Il tecnico di Testaccio, protagonista non solo in Italia di storiche imprese, sta per tornare a lavoro. L’allenatore romano aveva detto addio alla Sampdoria prima di tornare in Premier League per accomodarsi sulla panchina del Watford. Dopo aver vinto clamorosamente la Premier League con il Leicester nella stagione 2016, Ranier aveva allenato in Francia il Nantes ed il Fulham in Inghilterra prima di dire “sì” alla sua Roma per dovere di tifo.

Serie A: Ranieri torna in panchina, ancora una volta

Ma la sua voglia di campo non si è placata. Protagonista spesso di grandi ritorni, Ranieri questa volta è pronto a firmare per una storica piazza. Come riportato da Sky Sport, infatti, a Roma in queste ore starebbe andando in scena un incontro decisivo per il futuro del tecnico.

Dopo l’esonero di Fabio Liverani, infatti, il Cagliari pare aver scelto Claudio Ranieri per la propria panchina. Le parti stanno definendo l’affare ma la decisione da parte del Presidente Giulini sembra ormai presa. Per Ranieri sarebbe un ritorno, dopo l’esperienza in Sardegna dal 1988 al 1991.

Dall’isola sarda era cominciata una carriera lunghissima in panchina che ha portato Ranieri ad allenare in piazze importanti e ad accomodarsi sulle panchina di Juventus, Inter, Fiorentina e Napoli oltre che del Chelsea in Premier League e Valencia ed Atletico in Spagna. Oltre che l’avventura da ct della Grecia. Per due volte Ranieri ha anche allenato la Roma dal 2009 al 2011 (sfiorando lo Scudetto), la seconda nel 2019. Ora Ranieri tornerà al Cagliari per provare a riportare la squadra in Serie A dopo la clamorosa retrocessione dello scorso campionato.

Cagliari: arriva Ranieri in panchina

Nonostante gli investimenti estivi, il Cagliari non vive un momento facile. Con 22 punti i sardi occupano il 14esimo posto in cadetteria. Troppo poco per l’organico messo a disposizione e per le ambizioni del presidente. Ranieri sulla panchina del Cagliari, pur non vincendo il campionato, avrà in ogni caso una chance per agguantare i playoff e giocarsi la promozione a fine anno.

