Milan, infotunio Maignan molto grave: l’annuncio è pessimo

L’infortunio di Mike Maignan preoccupa il Milan. I rossoneri hanno dovuto fare a meno del portiere francese per diverse settimane e anche il futuro sarà senza di lui. La situazione legata al suo infortunio non si è ancora risolta: le sue condizioni non sono migliorate, anzi, e i tempi di recupero si stanno allungando di giorno in giorno. Ecco le ultime notizie in arrivo da Milano.

Milan, infortunio Maignan: situazione grave

Il Milan ha perso Mike Maignan per infortunio. Il portiere francese ha lasciato il suo posto a Ciprian Tatarusanu che è stato importante nelle ultime partite ma ora c’è da capire i tempi di recupero effettivi del francese, alla ripresa della Serie A. Le condizioni del portiere francese continuano a preoccupare i rossoneri, visto che in allenamento ha avuto un altro problema. E il club, ora, sta anche pensando di andare sul mercato per acquistare un nuovo portiere.

Le condizioni di Mike Maignan sembravano migliorare ma c’è un nuovo, grave, problema. Al suo posto sta giocando Ciprian Tatarusanu che ha saputo garantire sicurezza e qualità a Pioli ma ora è tempo di avere certezze anche dallo staff meidco rossonero. I prossimi giorni saranno devisivi per capire effettivamente quando tornerà in campo Maignan.

Secondo le ultime notizie, le condizioni di Maignan peggiorano e i tempi di recupero dall’infortunio si sono allungati. È molto probabile che non lo si vedrà in campo a breve e anche per questo Maldini e Massara stanno cercando una soluzione.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Infortunio Maignan: le condizioni, l’annuncio di Pellegatti

L’infortunio di Mike Maignan con il Milan è più grave del previsto. Il polpaccio è sicuramnte una delle zone meno facili da gestire per i rientri in campo e spesso, se non curato adeguatamente e nei minimi dettagli, il problema si riprensenta sempre più grave.

Stando a quanto riferisce il giornalista Carlo Pellegatti, le condizioni e i tempi di recupero di Mike Maignan saranno molto più lunghi del previsto.

“Non so se abbiano già effettuato gli esami strumentali. Ma le notizie che arrivano non sono belle: parlano di un calciatore fasciato al polpaccio, è completamente fermo. Sono stati già attento ma il giocatore ha avuto ancora uno stop. Nessuno mi può contestare questa notizia. È incredibile essere secondi in classifica e senza il portiere più forte. Ma le notizie non sono confortanti”.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Milan: ecco cosa succede sul calciomercato

Quando torna Maignan? Svelati i tempi di recupero

Carlo Pellegatti, giornalista da sempre legato al Milan e che segue ancora oggi il “Diavolo” da molto vicino, è estremamente pessimista sulle condizioni del portiere francese. Ecco i tempi di recupero di Maignan dall’infortunio al polpaccio.

“In questo momento, personalmente, firmerei per riaverlo in campo per il 14 febbraio contro il Tottenham. Si parla di un mese o un mese e mezzo. Non dobbiamo tenere conto di Mike Maignan a gennaio. Il Milan lo ha perso quando era ancora estate e ora siamo in inverno”.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Milan: clamoroso De Ketelaere, se ne va