Tante panchine sono sotto la lente d’ingrandimento: allenatore e direttore sportivo hanno rassegnato le dimissioni. I primi mesi non hanno accontentato società e tifoseria, che si aspettavano un altro inizio di stagione e una qualità diversa della rosa. Ora è arrivata la comunicazione ufficiale sull’addio per dimissioni sia del tecnico che del direttore sportivo. Ecco chi è stato scelto come sostituto.

Esonero nel calcio italiano: già scelto il sostituto

Il club italiano stava valutando l’esonero dell’allenatore dopo i primi mesi di calcio. Potrebbero esserci novità molto importanti già nelle prossime ore e tutto dipenderà dalla decisione del presidente e della dirigenza sul sostituto. La prima parte del campionato non è piaciuta ai tifosi e alla società che pensava di aver costruito una rosa di livello e lo stesso tecnico ha riconosciuto i propri limiti rispetto alla squadra.

Dopo i primi mesidi campionato è già cambiato il destino del tecnico e del direttore sportivo. I tifosi ora aspettano un nome all’altezza della piazza per riuscire a portare a termine le promesse di inizio anno. Non si vuole restare indietro e perdere blasone.

Secondo le ultime notizie, la Serie C è al centro di polemiche: direttore sportivo e allenatore hanno rassegnato le dimissioni. La dirigenza sta valutando come cambiare subito.

Lega Pro, Auteri e Sciotto rassegnano le dimissioni: il comunicato

Il Messina cambia guida tecnica: l’allenatore Gaetano Autieri e il direttore sportivo Pietro Sciotto hanno rassegnato le dimissioni. L’annuncio è arrivato poche ore fa, con il club che ha svelato anche il nome del sostituto poco prima di Crotone-Messina.

“La società ACR Messina comunica che il direttore sportivo Marcello Pitino e l’allenatore Gaetano Auteri hanno consegnato al presidente Pietro Sciotto le dimissioni dai rispettivi incarichi”.

La partita tra Crotone e Messina si è disputata allo Scida ed è terminata poco fa con la vittoria dei calabresi. I siciliani sono in difficoltà in classifica ora e l’ultimo posto in classifica potrebbe migliorare solo con l’avvento del nuovo allenatore.

Messina, dimissioni Auteri: ecco chi è il nuovo allenatore

Il Messina ha accettato le dimissioni di Auteri e del direttore sportivo. Al posto del tecnico, in panchina siederà colui che è stato il secondo allenatore fino a qualche giorno fa: Daniele Cinelli.

“La proprietà si riserva di accettarle, per valutare la situazione e prendere una decisione nel più breve tempo idonea a garantire la regolare prosecuzione dell’attività sportiva della squadra. Nelle more, la guida della prima squadra è stata affidata al vice allenatore Cinelli”.

