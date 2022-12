Borussia Dortmund: Haller si è operato di nuovo, le condizioni 😱

Incredibile la storia dell’attaccante di origini ivoriane che è stato acquistato dal Borussia Dortmund per prendere il posto di Haaland andato al Manchester City. Il calciatore ha avuto a che fare con uno stop da quest’estate subito dopo il trasferimento a causa di una bruttissima malattia con cui ora combatte per restare in vita. Arrivano però degli aggiornamenti molto importanti riguardo quelle che sono le condizioni del giocatore.

Condizioni Haller: la situazione

Sono stati mesi difficilissimi per l’attaccante e ancora non è finito il brutto momento della sua vita. Probabilmente il peggiore. Perché ora che la sua carriera stava andando per il meglio è arrivata una notizia davvero sconvolgente per il bomber che è stato acquistato dal Borussia Dortmund in estate e dopo pochi giorni ha scoperto di avere una grave malattia, un tumore ai testicoli. Una notizia che ha lasciato a bocca aperta lui e il club tedesco che aveva investito sul giocatore.

Immediate le cure con il Borussia che ha aiutato molto il giocatore e lo sta continuando a fare in questo momento della sua vita. Intanto, sono arrivati degli aggiornamenti dopo le doppia operazione che ha subito in questi mesi. Ora ha voglia di mettersi in forma e tornare operativo appena possibile.

Haller è pronto tornare ad allenarsi dopo l’operazione.

Borussia Dortmund: Haller torna ad allenarsi

Dopo la seconda operazione per il tumore ai testicoli Sebastien Haller potrebbe riprendere gradualmente l’attività agonistica prima in palestra e poi in campo. A riportare la notizia è il noto club tedesco della Bild. Il bomber ha le idee chiare perché ha già in mente quello che può essere il suo prossimo futuro col club tedesco.

L’obiettivo di Haller

Adesso Haller ha come obiettivo quello di tornare con il Borussia Dortmund in campo il prima possibile, potrebbero esserci delle novità già nelle prossime settimane con il giocatore che sta cercando di rientrare il prima possibile per club, tifosi e squadra.

