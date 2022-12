Condizioni Gianluca Vialli: arriva la notizia delicata da Londra 😱

E’ un momento delicato per il mondo del calcio italiano per la terribile malattia che ha colpito da anni Gianluca Vialli e che ora è tornata a costringerlo a ricoverarsi in ospedale per l’aggravarsi delle condizioni. Un momento difficile per l’Italia che proprio in questi giorni ha dovuto salutare Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti, due icone del calcio italiano che sono tragicamente scomparsi per due mali.

Condizioni Vialli: la situazione

Tanti i messaggi dei giocatori, ex compagni e familiari per l’attuale momento dell’ex giocatore che da anni era diventato uno dei pilastri dello spogliatoio della Nazionale italiana di Roberto Mancini in questo nuovo percorso. Intanto, Vialli lotta contro un tumore al pancreas dal 2017 ed è in continue cure per provare a battere il terribile male. Non è facile e ora arriva una nuova notizia che riguarda proprio il suo stato di salute. Si è dovuto nuovamente allontanare dal ruolo con la Nazionale per curarsi.

Negli ultimi giorni ha messo ansia la notizia di un ricovero immediato a Londra dell’ex giocatore, con i parenti più stretti che sarebbero volati in Inghilterra per stargli vicino, anche la madre anziana. Ora dovrà passare lontano il Natale e lo farà con soltanto alcuni dei parenti più stretti, che avranno avuto l’ok dall’Ospedale dove si ritrova.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Gianluca Vialli da Londra.

Gianluca Vialli: condizioni monitorate a Londra

Infatti, non sono delle migliori le condizioni di Vialli che passerà il Natale anche con la moglie Cathryn a Londra e della sorella Mila. Le due donne saranno al fianco di Gianluca al Royal Marsden Hospital di Londra, la clinica che segue l’ex calciatore dal 2017. Sono diverse le persone che si stanno alternando al suo fianco, anche ex amici e colleghi. C’è massima serietà sulla sua situazione di salute e su quello che sono le condizioni.

Italia: si attende il ritorno di Vialli

La speranza è quella di rivedere presto Gianluca Vialli di nuovo sulla panchina della Nazionale dell’Italia al fianco di Roberto Mancini.

