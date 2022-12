Calciomercato Napoli: “sì” dopo la gara, c’è il colpo dal Lille😈

Il Napoli pesca ancora in casa Lille. Il club francese, che negli ultimi anni ha sfornato una serie infinita di talenti, ha messo in mostra negli ultimi mesi un altro calciatore importante. Per questo motivo, dopo aver acquistato Osimhen il Napoli potrebbe ancora chiudere un altro colpo dai francesi.

I buoni rapporti tra il Napoli ed il Lille sono stati confermati all’ultima amichevole del Maradona. Gli azzurri sono usciti sconfitti dal campo ma potrebbero risultare vincitori sul mercato. Il Napoli, infatti, da qualche tempo starebbe lavorando ad un colpo di mercato dal Lille.

Dopo aver lanciato talenti del calibro di Pepè, Leao e Osimhen, il Lille è riuscito a vincere il campionato francese e rubando le attenzioni di mercato di diverse squadre non solo per gli attaccanti. Nelle ultime sessioni di mercato i francesi hanno ceduto Maignan, Botman e Renato Sanches e potrebbero fare lo stesso anche a gennaio.

Napoli: arriva un attaccante del Lille, c’è già l’ok

Il Napoli si starebbe muovendo da tempo per un attaccante francese del Lille. Un anno fa era sbarcato in Italia Ikonè, grande protagonista della vittoria del titolo in Ligue 1, e nel mercato di gennaio del 2023 potrebbe arrivare in Italia anche Jonathan Bamba, obiettivo numero uno del Napoli. L’esterno di attacco avrebbe già informato i suoi agenti di voler accettare il trasferimento.

Classe 1996, Bamba è un calciatore francese di origini ivoriane. L’attaccante potrebbe ricoprire diversi ruoli in azzurro, da vice Kvara (ruolo nel quale gli azzurri si sentono scoperti) ad alternativa a Lozano e Politano. Certo il suo arrivo potrebbe essere propedeutico ad una loro futura cessione. Soprattutto Lozano, oggi il calciatore più pagato in organico con i suoi 4.5 milioni di euro di stipendio, sembra in lista trasferimenti. Non è da escludere che in estate il messicano possa andare via.

Calciomercato: il prezzo di Jonathan Bamba

Ma quanto costa oggi Jonathan Bamba? Come riportato da Radio KissKiss, incassato l’ok del calciatore, il Napoli starebbe raccogliendo informazioni sulle possibilità di una cessione di Bamba a gennaio o a giugno. Giuntoli avrebbe individuato in Bamba il profilo ideale per affiancare in attacco Osimhen e non solo. Grazie alla sua velocità e alla qualità nel fornire assist ai compagni, gli uomini mercato azzurri credono che Bamba possa essere un nuovo investimento alla Kvara. Secondo gli operatori di mercato Bamba costa oggi 20 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe dare una mano agli azzurri.

