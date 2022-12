Calciomercato Milan, il mister lo sta facendo firmare lui stesso 📝

Ormai non ci sono più dubbi, il calciatore tanto desiderato dal Milan in fase di mercato sta per firmare. Merito del tecnico che si è speso tanto con la proprietà per far sì che si metta tutto quanto prima nero su bianco. Un calciatore sfiduciato fino a qualche tempo fa, che dopo le parole del mister vuole far bene più che mai.

Calciomercato Milan, si va verso la firma grazie a Ten Hag

La fonte è di quelle autorevoli. A svelare tutto infatti è Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale youtube. Il giornalista esperto di mercato ha fatto il punto sulle vicende di casa United, dove i rossoneri sono spettatori interessati. Non è un mistero infatti che fino a qualche tempo fa, quando le cose non andavano al meglio per il giocatore, Maldini e Massare stessero fiutano un’occasione di mercato. Un momento però, da cogliere al volo come spesso accade nel calciomercato.

Pare infatti che Ten Hag abbia cominciato un pressing degno del più estremo Zeman pur di continuare ad averlo con lui. Telefonate al calciatore, alla famiglia, e ossiamente alla stessa società per far sì che le richiesta dell’inglese e del suo entourage vengano esaudite. Stiamo parlando di Marcus Rashford, obiettivo di mercato di casa Milan, probabilmente ancora per poco.

Milan, per lo United Rashford è troppo importante

Sappiamo quanto sia importante guardare al futuro in casa United, con il tecnico impegnato anima e corpo nella ricostruzione dei Red Devil per portarli finalmente alla vittoria. Ogni acquisto o rinnovo viene vagliato con grande attenzione dal tecnico olandese. Che oggi in conferenza stampa si è speso per Gakpo, ma secondo Fabrizio Romano, è ossessionato (in senso positivo ovviamente) dal rinnovo di Marcus Rashford, che quindi si allontana dal Milan in sede di mercato.

I Diavoli Rossi hanno già azionato l’opzione di estensione automatica dal 2023 al 2024, per cui in ogni caso il rischio di addio a parametro zero non esiste. Ma quello che vuole il mister è che il giocatore prolunghi per molto più tempo e che oggi sia il momento ideale per ottenere il suo sì.

Gli ha detto infatti quanto sia importante nel suo progetto e quanto sia complicato trovare un altro calciatore come lui. Quindi non vuole trovarsi di nuovo tra un anno nella situazione di oggi.

Quando gli altri club hanno mostrato interesse, Ten Hag si è incatenato per Rashford

Non solo il Milan, anche altri club avevano pensato a Marcus Rashford nelle ultime sessioni di mercato. Il PSG ovviamente in tempi più recenti, ma sempre secondo Romano, tutte le volte che i francesi hanno tentato un approccio con lo United, il tecnico olandese si è messo di mezzo.

In particolare il club capitolino d’Oltralpe ha intensificato i contatti nel corso delle ultime 2 settimane, approfittando anche del Mondiale che ha visto il 25enne inglese sugli scudi.