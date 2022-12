Juventus, Rabiot costretto all’addio: stretta di mano, dove giocherà 🤝🏻

Il calciomercato della Juventus a gennaio potrebbe portare a risvolti molto importanti: attenzione a Rabiot. Le indagini della Procura metteranno sicuramente sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti ogni operazione che i bianconeri proveranno a portare a termine. Il nuovo CdA, però, ha intenzione di fare un mercato oculato e proiettato al futuro, con possibili cessioni di alto livello.

Calciomercato Juventus, cessione Rabiot: le ultime

La dirigenza della Juventus vuole migliorare la rosa dopo il Mondiale ma anche tenere a bada i conti. Le indagini in corso da parte della Procura porteranno a controlli molto stretti in casa bianconera. I colpi di calciomercato potrebbero essere molto importanti sia in entrata che in uscita. Il nuovo CdA pensa già ai possibili nuovi innesti e al futuro del club dopo le polemiche che stanno coinvolgendo l’intero ambiente Juve.

Il futuro della Juventus sarà fatto di giovani importanti e di prospettiva, ma soprattutto di costi contenuti. Sono queste le idee di calciomercato del club bianconero in vista dei prossimi mesi, a partire già da gennaio. La nuova società studia le mosse giuste per iniziare a costruire una rosa vincente per gli anni che verranno.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta per perdere Adrien Rabiot. Non ha firmato ancora il rinnovo di contratto, le cifre sono eccessive per le casse bianconere e su di lui sono piombati i migliori club europei che vogliono acquistarlo già a gennaio.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Cessione Rabiot: la Juventus perde il francese?

Il calciomercato della Juventus è già partito e ora vede Adrien Rabiot tra i protagonisti in uscita. I guai finanziari del club bianconero portano alla possibilità di vedere il francese lontano dalla Serie A. Ha disputato un Mondiale da protagonista assoluto, così come l’ultimo mese della Serie A con la maglia bianconera.

Arrivato da PSG a parametro zero, Rabiot è appena riuscito a prendersi in tutto e per tutto la Juve sulle spalle grazie ad Allegri ma ora potrebbe essere il sacrificato dei bianconeri sul calciomercato.

Secondo quanto riportato dal The Times, su Rabiot c’è il forte interesse del Tottenham. Antonio Conte apprezza moolto il numero 25 bianconero, tanto da averlo richiesto direttamente al proprietario della squadra inglese per il calciomercato di gennaio. Dopo aver preso Bentancur e Kulusevski, il tecnico ex Juve vuole anche il francese.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie mercato Juventus: niente da fare, va al Real Madrid

Juventus, per la cessione di Rabiot serve un accordo da 20 milioni

Il Tottenham vorrebbe portare subito a Londra Adrien Rabiot e strapparlo alla Juuventus. Dopo l’ottima prima parte di stagione in bianconero e il Mondiale disputato in Qatar, il prezzo è di circa 20 milioni di euro. Ha il contratto in scadenza e la società dovrà “accontentarsi” di cifre poco alte per cedere il francese. L’antagonista principale della sua cession, però, è Allegri che vuole trattenerlo anche viste e considerate le condizioni atletiche tutt’altro che buone di Pogba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: ecco chi vogliono prendere al posto di Di Maria