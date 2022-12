Roma o Portogallo: Mourinho ha ormai deciso, c’è l’annuncio

José Mourinho sceglie l’addio alla Roma per diventare ct del Portogallo? Il tecnico non ha portato grandi miglioramenti al club capitolino nonostante la vittoria della Conference League e i tifosi nell’ultimo periodo non sono parsi felicissimi dei suoi tentennamenti a restare al 100% il tecnico della società capitolina. Mourinho vuole provare una nuova esperienza e può diventare ct già nei prossimi giorni con un contratto molto importante.

Roma. Mourinho diventa ct del Portogallo?

La Roma può già salutare José Mourinho che può diventare il nuovo ct del Portogallo. Il tecnico portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 con i giallorossi e non ha ancora parlato con la società per il futuro. Inizialmente si era pensato potesse diventare il nuovo commissario tecnico per giocarsi un’altra grande chance al Mondiale al termine dell’accordo attuale con il club capitolino.

Poi le cose sono cambiate e si è parlato di un doppio incarico per Mourinho. I tifosi della Roma sono molto preoccupati per il futuro dello Special one e iniziano ad avere dubbi in vista del futuro.

Secondo le ultime notizie, Mourinho può lasciare la Roma e diventare il nuovo allenatore del Portogallo immediatamente. Ha già spiegato tempo fa che vuole provare una nuova avventura e potrebbe cambiare il modo di approcciarsi al calcio e vivere un’esperienza da allenatore di Nazionale.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Roma, Mourinho ct del Portogallo? Parla Abraham

La Roma di José Mourinho questa sera ha vinto la sua ultima amichevole stagionale. È stata l’ultima partita anche dello Special One sulla panchina giallorossa? Il futuro di Mourinho si scrive solo nei prossimi giorni, quando inizierà il calciomercato di gennaio e tutto sarà più semplice da organizzare.

A parlare del suo futuro di ha pensato Tammy Abraham ai microfoni del Corriere dello Sport al termine di Roma-Waalwijk.

Mourinho allenatore del Portogallo? “Mourinho è un grande allenatore, tutti lo vogliono. Sicuramente è anche un onore che una nazionale importante come il Portogallo lo cerchi, ma sono sicuro che il mister sia concentrato sulla squadra. Cerca sempre di migliorarci. Abbiamo letto la notizia sui social, ma non ne abbiamo discusso. Siamo tutti concentrati“.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Roma: Mourinho ct, ma non c’è solo il Portogallo

Mourinho ct del Portogallo? C’è anche il Brasile

L’avventura di José Mourinho alla Roma potrebbe anche terminare a breve. Questa è l’ipotesi peggiore che si sta valutando in casa giallorossa in caso di pressing dello Special One per accettare una delle richieste che gli sono arrivate. Secondo quanto riferisce La Repubblica, infatti, sulla scrivania di Mourinho non c’è solo l’offerta del Portogallo ma anche quella del Brasile. Due Federazioni molto eluse dall’ultimo Mondiale e pronte a cambiare per migliorare. Ora tocca allo Special One scegliere come andare avanti nel suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Roma: scambio alla pari con la Juventus, si chiude