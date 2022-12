Calciomercato, addio Juric: sta firmando per una big 😱

Arrivano aggiornamenti riguardo il futuro del tecnico. Rapporto teso con la società dopo le ultime vicende. Da Torino c’è l’indiscrezione relativa al suo addio, svelati tutti i dettagli in merito a questa ipotesi di calciomercato. Nel suo destino può esserci, a sorpresa, una big. Una svolta importante per la sua carriera. Valutazioni in corso, intanto arrivano le ultime informazioni riguardo l’offerta presentata al tecnico del Torino Juric.

Via da Torino, svelato il futuro di Juric

Toccherà al presidente adesso trovare la quadra e provare a convincere l’allenatore a restare in Italia. La tentazione, però, è molto forte.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, la società granata dovrà lavorare per tenere il suo allenatore per la prossima stagione. C’è un club tedesco pronto ad ingaggiarlo per il prossimo anno. Un progetto ambizioso, quello proposto all’allenatore.

E’ il tecnico del Torino Juric nel mirino del Wolfsburg. Ecco cosa sta succedendo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juric al Wolfsburg, la tentazione

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna di Tuttosport, non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo di Juric con il Torino. Il tecnico vuole capire meglio il progetto sportivo che ha in mente Urbano Cairo.

Intanto arrivano sondaggi per il tecnico che è nel mirino di numerosi club. Non solo inglesi, dove in prima fila ci sono Nottingham Southampton. Anche dalla Germania arriva qualcosa: la dirigenza vuole portare al Wolfsburg Juric del Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: Beto lascia l’Udinese e resta in Italia, l’annuncio 💣

Torino: Juric beffa Cairo, la svolta

L’allenatore non ha ancora rinnovato con il club granata. Sta valutando la situazione migliore per la sua carriera. Intanto è arrivata questa indiscrezione di calciomercato relativa all’interesse del Wolfsburg per l’allenatore del Torino Juric. Ecco perché il presidente Urbano Cairo dovrà trovare al più presto una soluzione e convincere il proprio tecnico a firmare il rinnovo, altrimenti rischia di perderlo. Al momento il trainer dei granata non è convinto del progetto del Torino: vuole più investimenti in sede di mercato. Per rinnovare, l’ex Verona, chiede al suo presidente proprio questo: alzare l’asticella per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Incontro con Ranieri a Roma, si chiude: sarà il nuovo allenatore