Calciomercato, ecco il primo colpo per gennaio: è appena atterrato in città🛬

Dopo i rumors delle scorse settimane ora è cosa praticamente ufficiosa, visto che nella giornata di oggi il giocatore è finalmente sbarcato in città. Accolto dall’entusiasmo dei tifosi e da una rappresentanza del club, il suo arrivo lo proietta ad essere uno dei protagonisti di questa seconda parte di stagione di Serie A, vista la sua esperienza in ambito nazionale e soprattutto internazionale. Il giocatore presto si sottoporrà alle solite visite mediche per poi essere ufficializzato come primo colpo di mercato del club.

Calciomercato Serie A: atterrato in Italia il primo colpo

In questa sosta Mondiale i club di Serie A hanno opzionato i diversi profili con i quali migliorare le rose dei rispettivi tecnici in vista di una delicata seconda parte di stagione. La competizione in Qatar ha dato spunti interessanti alle diverse dirigenze italiane che, nel corso delle ultime settimane, si sono adoperate per provare a chiudere i primi colpi in entrata per gennaio.

Proprio dal Mondiale, dunque, arriva uno dei primi colpi della Serie A per il prossimo calciomercato invernale. Il club è infatti riuscito a chiudere in maniera repentina per l’arrivo del giocatore già a gennaio, che è stato accolto nelle scorse ore nell’aeroporto della città.

Come infatti riportato da Sky Sport, Guillermo Ochoa è da poco atterrato a Napoli, pronto e voglioso di firmare con il club di Serie A per iniziare una nuova avventura in carriera nel prossimo calciomercato.

Calciomercato, Ochoa in Serie A: firmerà a breve

Dopo aver giocato gran parte della sua carriera in Messico, Guillermo Ochoa è pronto a tornare in Europa per vivere forse l’ultima entusiasmante avventura in carriera. Dopp aver giocato in Francia, Belgio e Spagna, il portiere messicano difenderà i pali di un club di Serie A.

Come riportato già negli scorsi giorni da Sky Sport, Guillermo Ochoa presto diventerà un nuovo portiere della Salernitana nel prossimo calciomercato. Il classe ’85 firmerà in granata per sostituire lo sfortunato Sepe, che rimarrà fermo ai box per gran parte della stagione a causa di un infortunio.

Salernitana, Ochoa è atterrato: cifre e dettagli dell’affare

Guillermo Ochoa sarà il primo colpo invernale della Salernitana. Il portiere messicano sbarca all’Arechi con il compito di sostituire Sepe, vittima di un infortunio che lo costringerà a rimanere fermo ai box per un pò di tempo.

Il taccuino del ds De Sanctis era pieno di portieri validi alla causa granata, ma il messicano è quello che sin da subito ha convinto tutti, per doti tecniche ed esperienza. Quella della società di Iervolino è un vero e proprio affare: Ochoa firmerà infatti un contratto di sei mesi con la Salernitana da 450mila euro netti, con opzione automatica di rinnovo qualora dovesse raggiungere 12 presenze in questa stagione.

