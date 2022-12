Calciomercato Napoli, colpo in attacco: scippo all’Inter🤯

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, il ds Giuntoli sarebbe al lavoro per definire l’arrivo a gennaio di uno degli attaccanti più richiesti dell’intero panorama calcistico europeo. Il giocatore, sul quale c’era anche la forte concorrenza dell’Inter, è stato indicato da Luciano Spalletti come il perfetto sostituto di Victor Osimhen,

Calciomercato Napoli, scippo all’Inter: bozze di accordo con l’attaccante

Il Napoli ha sfruttato al meglio questa sosta Mondiale non solo per prepararsi in vista della seconda parte di stagione, ma anche per studiare le diverse soluzioni con le quali migliorare la rosa di Luciano Spalletti nel prossimo calciomercato invernale, nonostante il tecnico toscano avesse più volte escluso nelle scorse settimane qualsiasi tipo di operazione a gennaio.

Il ds Giuntoli sta infatti opzionando i diversi profili che possano fare al caso del Napoli, valutandoli non solo per il presente ma anche per il futuro. Chi in queste ore sta attirando in modo particolare l’attenzione del dirigente è sicuramente l’attaccante, per il quale i partenopei avrebbero intenzione di presentare a breve un’offerta per superare la concorrenza dell’Inter e non solo.

Stando infatti a quanto riportato da tvplay.it, oltre all’Inter anche il Napoli sarebbe dunque entrato in corsa per Marcus Thuram in vista del prossimo calciomercato estivo, attaccante che per caratteristiche tecniche e tattiche si sposerebbe al meglio con lo stile di gioco di Spalletti.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Napoli, idea Thuram a zero: sfida a distanza con l’Inter

Nonostante un Mondiale all’ombra di Giroud l’attaccante francese ha diversi estimatori in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per ingaggiarlo la prossima estate.

Il figlio d’arte è in scadenza nel 2023 con il Borussia M’Gladbach, club con il quale ha già deciso di interrompere i rapporti professionali informando la società di non voler rinnovare il proprio contratto. Questa è un’occasione troppo ghiotta da non poter sfruttare, motivo per il quale il Napoli starebbe studiando il colpo Marcus Thuram in vista del prossimo calciomercato estivo.

L’idea di Giuntoli è quello di farlo sbarcare in Campania a parametro zero, beffando in un lampo Inter e Manchester United che già ad tempo erano sulle tracce del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: Giuntoli lo soffia alla Roma, svelate le cifre del colpo 😳

Calciomercato Napoli, non solo Marcus: anche Thuram jr piace

Giuntoli potrebbe chiudere un doppio colpo dalla famiglia Thuram la prossima estate. Oltre a seguire Marcus, infatti, il Napoli starebbe monitorando per il prossimo calciomercato estivo anche Khéphren Thuram, fratello minore dell’attaccante che milita fra le file del Nizza.

A differenza di Marcus il ventunenne ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e per la cessione a titolo definitivo il club francese richiede almeno 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>>Â Calciomercato Napoli, colpo da 30 milioni dalla Premier: firma subito