Calciomercato Milan, De Ketelaere non convince: occasione da Madrid

Dopo l’importante esborso di questa estate Charles De Ketelaere non ha mai realmente convinto il Milan. Il belga ha infatti avuto diverse occasioni per far ricredere pubblico e club, ma escluse le prime incoraggianti uscite l’ex Brugge ha dimostrato di non valere i 35 milioni investiti pochi mesi fa. Per questo motivo Maldini e Massara si starebbero guardando attorno nel calciomercato, e nelle ultime ore sarebbe uscita fuori un’occasione per il Milan da Madrid da non farsi scappare per alcun motivo.

Calciomercato Milan, via De Ketelaere: da Madrid il possibile sostituto

Da quando è al Milan Charles De Ketelaere non è mai realmente riuscito ad esprimere tutto il suo valore, complice anche un ambiente completamente diverso rispetto a quello del Brugge, dove il belga ha praticamente vissuto gran parte della sua, ad oggi breve ma giovanissima, carriera.

I rossoneri hanno però bisogno di certezze lì davanti per inseguire gli obiettivi di questa stagione e di conseguenza non si è più intenzionati ad aspettare De Ketelaere, motivo per il quale Maldini e Massara starebbero iniziando a guardarsi attorno per ricercare nel calciomercato un nuovo trequartista da regalare a Pioli.

Diversi sono i profili che i rossoneri seguono, ma quello che potrebbe realmente fare al caso dei rossoneri ha attuale sede a Madrid. Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan potrebbe pensare di tornare nuovamente in corsa per Marco Asensio in vista del prossimo calciomercato, affiancando lo spagnolo a De Ketelaere nella speranza che quest’ultimo possa una volta e per tutte crescere alle spalle di un più espero collega.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, utopia Asensio: c’è anche una big sullo spagnolo

Il Milans segue da tempo Marco Asensio, ancora prima che effettivamente lo spagnolo arrivasse in scadenza con il Real Madrid. La priorità dell’attaccante restano i Blancos, ma ad oggi Florentino Perez non ha ancora presentato alcuna offerta di rinnovo all’andaluso che, ad oggi, valuta le sue possibili prossimi destinazioni.

Tra questi ci sono per l’appunto i rossoneri, ma nelle ultime settimane un’altra big d’Europa avrebbe inserito il nome dell’attaccante del Real Madrid nella sua lista dei desideri. Come riportato da Sport, infatti, anche il PSG starebbe pensando a Marco Asensio in vista del prossimo calciomercato estivo.

Il ds dei parigini Campos vede nello spagnolo un perfetto colpo di mercato per la formazione di Galtier, non solo per le qualità tecniche del giocatore ma anche perchè Asensio sbarcherebbe in Francia a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Milan: colpo giapponese sulla trequarti

Milan, futuro Asensio: ecco la priorità dello spagnolo

Il Milan è in corsa per ingaggiare Marco Asensio, ma la pista che porterebbe allo spagnolo potrebbe complicarsi ancor prima di poter essere imboccata. Oltre a delle eventuali, ed elevate, richieste di contratto, tra il Milan ed il giocatore si contrapporrebbe anche la volontà dello stesso.

Marco Asensio da infatti priorità al Real Madrid per il prossimo calciomercato. Lo spagnolo ha intenzione di continuare a vestire la maglia dei Blancos anche nella prossima stagione, a patto che Ancelotti gli garantisca però più minutaggio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, stanno prendendo il difensore: affare fatto