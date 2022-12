Calciomercato Lazio, Lotito si infuria: colpo dall’Atalanta

Il calciomercato della Lazio può riservare sorprese a Maurizio Sarri già a gennaio. I biancocelesti non hanno ancora completato la rosa e possono esserci addii molto importanti fino alla fine di agosto, così come qualche innesto in più. Claudio Lotito e Igli Tare stanno lavorando al miglioramento della rosa e potrebbero portare nomi nuovi al tecnico toscano ma non mancano addii molto importanti.

Calciomercato Lazio, Lotito si infuria: le ultime

Il calciomercato della Lazio è già iniziato in vista di gennaio. Ci sono nuovi affari da portare avanti e tante occasioni da poter mettere a segno già nelle prossime settimane. Sarri chiede a gran voce nuovi innesti e il completamento della rosa già per i primi giorni del 2023. Ci sono anche situazioni spinose da risolvere, qualche campione dovrà decidere il suo futuro, e potrebbe esserci almeno un addio inaspettato.

Sarri è già felice della rosa della Lazio ma aspetta ancora qualche colpo. La scoesa estate sono arrivati rinforzi in difesa e a centrocampo ma non basteranno a tenere per l’intera stagione, considerato anche il percorso europeo e per questo il tecnico ha chiesto nuovi calciatori. Inoltre ci sono delle situazioni spinose che andranno risolte il prima possibile per permettere a Sarri di lavorare con una squadra pronta.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è stata la svolta nel futuro del difensore e Claudio Lotito si è infuriato con tutti. Sarri potrebbe non essere felice di quello che accadrà.

Calciomercato Lazio, torna Acerbi? L’Inter ha scelto

L’Inter ha deciso di provare seriamente a prendere Giorgio Scalvini nel prossimo calciomercato. I nerazzurri hanno bisogno di un nuobo difensore e stanno valutando l’innesto del centrale italiano di proprietà dell’Atalanta. Con la Dea c’è un ottimo rapporto e potrebbe chiudersi in breve tempo il colpo.

Ma l’innesto di Giorgio Scalvini all’Inter potrebbe portare al ritorno di Francesco Acerbi alla Lazio. Il riscatto non è obbligatorio, l’affare potrebbe saltare e il difensore ex Sassuolo potrebbe far ritorno alla Lazio. Sarri non è mai stato felice del suo apporto alla causa biancoceleste e potrebbe ritrovarsi un difensore che non intende utilizzare in futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, Acerbi potrebbe tornare alla Lazio e la situazione fa infuriare Claudio Lotito che sta cercando di risolvere il prima possibile la situazione.

Lazio, riscatto Acerbi: l’agente svela l’accordo con l’Inter

Il futuro di Acerbi è diviso tra Inter e Lazio: sarà uffcializzato il riscatto? Il suo agente, Federico Pastorello, a TMW, ha parlato del futuro del difensore.

“C’è un diritto di riscatto che è stato fissato fondamentalmente senza essere trattato. Per questo abbiamo avuto qualche discussione con il presidente Lotito, perché a mio modo di vedere sarebbe stato meglio mettere un diritto di riscatto più consono. Se Acerbi avesse 25 anni, varrebbe 50 milioni oggi, ma essendo alla soglia dei 35 anni, è difficile pensare che l’Inter possa investire 4 milioni per riscattarlo”.

