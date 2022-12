Calciomercato Juve, il nuovo mister chiama Di Maria: c’è l’accordo

Futuro tutto da scrivere per Angel Di Maria. Arriva l’indiscrezione di calciomercato Juve in merito al destino del Fideo. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina, il campione ex Psg, è pronto a scrivere un’altra pagina di storia. Spunta la chiamata del nuovo mister a Di Maria, ecco le ultimissime notizie riguardo il suo destino in bianconero.

Calciomercato Juve: svolta Di Maria, c’è la telefonata

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a soffermarsi sul futuro alla Juventus di Angel Di Maria nel prossimo calciomercato. Arrivano le ultime indiscrezioni in merito al suo destino. Attualmente il Fideo si trova in Argentina per festeggiare la vittoria dei Mondiali. Un altro riconoscimento alla carriera del giocatore che ha vinto tanto in carriera. Un po’ come successo con Messi, il successo contro la Francia nella finale della Coppa del Mondo è il riconoscimento di una carriera brillante da parte del giocatore che ha vestito le maglie dei club più prestigiosi d’Europa.

Adesso in tanti si chiedono quale sarà il suo futuro alla Juve dopo la vittoria dei Mondiali con l’Argentina. Di Maria ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Quando ha firmato l’estate scorsa è stata abbastanza chiaro con la società bianconera.

Intanto spunta la telefonata del nuovo mister che è pronto a far cambiare idea al giocatore.

Juventus: Di Maria al Rosario Central, le parole del mister

Colpo Di Maria per il Rosario Central nel prossimo calciomercato: trema la Juve.

Ieri il tecnico Miguel Angel Russo a Radio Dos de Rosario si è soffermato sul ritorno dell’argentino: “Io dico solo che Angel non ha bisogno di essere convinto. Per lui tornare qui è un qualcosa di più grande. Per una figura come la sua bisogna solo mettergli a disposizione un club nelle migliori condizioni”.

Di Maria via a gennaio dalla Juve, l’ipotesi

La scorsa estate Di Maria ha accettato solo i bianconeri a patto che questi gli facessero un solo anno di contratto. E così è stato. Lui cercava una squadra di spessore che gli permettesse di affrontare al meglio i Mondiali. Non era nelle condizioni per prendersi impegni a lungo termine. Allegri sogna il rinnovo con la Juve ma Di Maria vuole tornare al Rosario Central. Occhio all’offerta per gennaio, non è da escludere l’addio a sorpresa del giocatore.

