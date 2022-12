Calciomercato, Milan beffato: il giocatore è ad un passo dall’Inter

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata dell’Inter. Alla ricerca di profili che potessero fare al caso di Simone Inzaghi in vista di questa seconda parte di stagione, Marotta ed Ausilio avrebbe premeditato un vero e proprio agguato al Milan, approcciando e chiudendo in un lampo per l’arrivo a gennaio di uno dei dichiarati obiettivi dei cugini milanisti, visto che da tempo Maldini e Massara seguivano con interesse il giocatore.

Calciomercato Inter, piace il giovane difensore: è concorrenza col Milan

La dirigenza dell’Inter sta studiando ed opzionando i diversi nomi con i quali rinforzare la rosa di Simone Inzaghi nel prossimo calciomercato. Il taccuino dell’ad Marotta è ricco di nomi interessanti che possano fare al caso dell’Inter, ma vista la situazione contrattuale di Skriniar l’attenzione di dirigenza e staff si è posata su un giovane difensore che sta stupendo tutti.

L’obiettivo principale del club meneghino resta quello di provare a blindare il prima possibile il centrale slovacco, ma l’impressione è che le trattative possano andare ad oltranza, motivo per il quale l’Inter Marotta potrebbe anticipare l’arrivo a Milano, sponda nerazzurra, del giovane difensore, beffando il Milan che da tempo era sulle tracce del giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da La Repubblica anche l’Inter sarebbe entrato in corsa per Jakub Kiwior, individuando nel polacco un possibile innesto per la difesa in vista del prossimo calciomercato.

Inter: lo Spezia fissa la base d’asta per Kiwior

Dopo un Mondiale sufficiente ed una prima parte di stagione in Serie A importante, Kiwior è entrato nella lista dei desideri di alcuni club italiani ed esteri. Fra questi c’è l’Inter, pronta a mettersi al tavolo con lo Spezia e trattare per il difensore polacco, individuato come valida alternativa qualora dovesse salutare Milan Skriniar.

Lo Spezia parte da una base d’asta per Kiwior di circa 15 milioni di euro, valutazione che però potrebbe senza dubbio lievitare nel prossimo calciomercato. L’Inter potrebbe così sfruttare la cessione di qualche esubero per accumulare il tesoretto da investire poi sul polacco.

Calciomercato Inter: le alternative a Kiwior

Nella lista dei potenziali sostituti di Milan Skriniar non figura solo il nome di Jakub Kiwior. Stando alle ultime notizie, infatti, l’Inter segue anche Smalling e Koulibaly per sostituire lo slovacco nel prossimo calciomercato.

