Dall’estero sicuri: addio all’Inter per il Manchester City 😱

Sono i media esteri a rivelare le ipotesi di calciomercato in uscita dall’Inter, con il colpo a sorpresa del Manchester City. Pep Guardiola si è convinto e l’assalto partirà già nell’immediato gennaio. Nelle intenzioni dei nerazzurri, però, la volontà è quella di non andare verso la cessione a gennaio, ma eventualmente solo a fine stagione. Il futuro può essere in Premier League e il colpo è ad un elevato valore economico.

Calciomercato Inter, via per il Manchester City: la notizia

C’è la notizia, che arriva dall’estero, in merito al colpaccio del Manchester City per la prossima stagione. Con l’obiettivo di vincere la Champions League quest’anno, per poi affermarsi e dare continuità tra i titoli da portare a casa, il progetto Guardiola va avanti e può continuare con un tassello importante che arriverebbe dal mercato.

L’obiettivo è dall’Inter, i nerazzurri possono perdere uno dei propri titolarissimi, a fronte di quella che sarà l’offerta a cifre elevate per lui. Il calciatore italiano rischia di salutare l’Inter, dopo aver vinto uno Scudetto e non solo con la maglia dei nerazzurri.

Il futuro può essere in Premier League, Alessandro Bastoni è un obiettivo concreto del Manchester City e può dire addio all’Inter per unirsi al club di Pep Guardiola.

Mercato Inter, cessione Bastoni: ipotesi solo per l’estate

È l’ipotesi solo per l’estate, quella che spinge Bastoni verso l’addio all’Inter, approdando al Manchester City nella sessione di calciomercato di luglio. Concludendo la stagione in nerazzurri, con i rumors legati ad un nuovo difensore per il prossimo anno – tra i nomi anche Kalidou Koulibaly -, finirebbe poi in Premier League. Sono i colleghi di Fichajes.com, dall’estero, a riportare le ultime sul calciatore che, tra l’altro, piace anche al Real Madrid.

Ultime Inter, le cifre della cessione di Bastoni

L’Inter sarà bottega cara, tant’è che il City è consapevole del fatto che per portare via Bastoni dai nerazzurri, toccherà sborsare una cifra intorno ai 60-70 milioni di euro, almeno. Pep Guardiola però sembra essersi convinto e, accanto a Laporte, vorrà proprio il difensore italiano.

