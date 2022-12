😱 Juventus, ecco il nuovo Cda: la decisione su Del Piero

Sono giorni cruciali per il futuro societario della Juventus. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il cda, adesso è John Elkann, azionista di maggioranza, a guidare il gruppo. Il cugino di Agnelli è pronto ad inserire persone di sua fiducia all’interno della dirigenza bianconera. Saranno mesi particolari per la Juve sia sul fronte di giustizia ordinaria che sportiva.

Juventus: svolta societaria, svelata la volontà di Elkann

Dopo l’inchiesta plusvalenze, infatti, si sono operate una serie di battaglie con la Consob e la Uefa pronte ad analizzare la vicenda e a condannare (eventualmente) la società .

Servirà , dunque, grande parsimonia anche per quanto riguarda il futuro calciomercato.

Intanto arriva la decisione riguardo il ritorno dell’ex capitano della Juventus Del Piero in società : arriva l’indiscrezione riguardo il prossimo Consiglio d’amministrazione bianconero.

Juventus, Del Piero non andrà nel Cda

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a svelare la notizia relativa al ritorno in società dell’ex capitano della Juventus Del Piero. Al momento Alex non siederà nel prossimo Consiglio d’amministrazione. Quello che sarà annunciato il prossimo 26 dicembre, infatti, sarà un cda composto da figure sconosciute nel settore sportivo e calcistico. Ci saranno, però, affermate personalità del settore finanziario e legale.

Il nuovo presidente, che sarà nominato dall’Assemblea degli azionisti in programma il prossimo 18 gennaio, sarà Gianluca Ferrero che è già in stretto contatto con John Elkann, azionista di maggioranza con la sua Exor del 63,8 %.

Cda Juve, il 26 dicembre la lista dei nomi

Nella giornata di sabato Exor depositerà la lista dei nuovi consiglieri di amministrazione, ma soltanto lunedì 26 la Juventus ufficializzerà tutto. All’interno del prossimo Cda Juve non ci sarà Alessandro Del Piero. Non è una bocciatura per l’ex capitano che potrebbe comunque rientrare in dirigenza, in futuro, con un incarico specifico da collante tra squadra e società . Tutte valutazioni, queste, che saranno fatto alla fine della stagione. Adesso toccherà a Massimiliano Allegri gestire tutto, sul lato sportivo.

