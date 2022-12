Indagini Juventus, decisione shock: squalificati i calciatori 😨

I problemi in casa Juventus continuano: calciatori verso la squalifica. La Juventus e Andrea Agnelli si sono separati dopo le indagini della Procura di Torino che hanno coinvolto l’ex presidente bianconero, insieme a Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. La Juventus cosa rischia realmente dopo le indagini della Procura di Torino e di quelle della FIGC? Ecco le ultime notizie che mettono “in pericolo” anche il futuro dei calciatori.

Juventus, squalifica per i calciatori: cosa è successo

Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni della dirigenza della Juventus e sono partite le indagini. A far discutere è la clamorosa notizia arrivata dalla società bianconera che ha cambiato tutto il Consiglio di Amministrazione. I problemi finanziari della Juventus emersi dagli ultimi bilanci hanno portato al clamoroso cambio di rotta e ora potrebbero avverarsi scenari che potrebbero mettere in difficoltà i bianconeri non solo dal lato giudiziario ma anche da quello sportivo.

L’inchiesta legata ai conti della Juventus prosegue anche sul fronte sportivo e mette a rischio i calciatori. Le indagini si stanno concentrando sulla potenziale violazione delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) con riferimento alle cosiddette “manovre stipendi”.

Secondo le ultime notizie, i calciatori della Juventus rischiano una lunga squalifica. Il piano sportivo potrebbe essere pesantemente penalizzato per il club bianconero se dovessero emergere ulteriori problemi nelle indagini che si stanno portando avanti.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juventus, squalifica per molti calciatori: il motivo

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tanti calciatori della Juventus sono a rischio squalifica in base alle indagini in corso.

È probabile che il pool di procuratori messo al lavoro da Giuseppe Chiné si stia concentrando proprio sui contenuti dell’inchiesta sportiva. Cosa rischia la Juventus? La penalizzazione di uno o più punti e la squalifica di numerosi calciatori, coloro i quali sottoscrissero i famosi accordi, e dei loro agenti.

La giustizia sportiva segue la presenza di documenti occultati all’esterno della sede sociale. Documenti sui quali la Procura Federale ha aperto un altro fascicolo su alcuni procuratori-agenti, protagonisti delle trattative. Rischiano dunque anche loro, proprio perché queste pattuizioni hanno trovato posto fuori dalle sedi opportune, la Lega e la Federcalcio.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Juventus: ecco il nuovo CdA, ci sarà anche Del Piero?

Juventus: problemi immediati anche in Serie A

La possibile squalifica di diversi calciatori della Juventus potrebbe portare a problemi anche in Serie A. I bianconeri rischiano seriamente anche in campionato, visto che la Procura potrebbe portare anche alla penalizzazione in classifica. Poi i possibili problemi legati ai calciatori metterebbero in guai grossi la squadra.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Juventus: Allegri via? Ecco chi è il prossimo allenatore