“Puoi baciarmi il cu*o”, offese dopo Argentina-Francia 😱

Arrivano delle dichiarazioni sconvolgenti da parte di un calciatore che avrebbe attaccato uno dei protagonisti dopo Argentina Francia dei Mondiali 2022, dove la Nazionale di Messi è riuscita a trionfare. In molti hanno storto il naso per quanto accaduto sul terreno di gioco del campo della Finale dopo il Mondiale concluso. Ora arrivano anche le dichiarazioni sui social di uno dei calciatori italiani.

Argentina Francia: offese via social

Incredibile attacco via social dopo la partita Argentina Francia e dopo la premiazione, che ha visto tra i protagonisti un personaggio noto a livello Mondiale. Arrivano le prime dichiarazioni che hanno fatto infuriare tutti e ora ci sono degli aggiornamenti al riguardo. Perché Salt Bae è entrato in campo alla premiazione del Mondiale vinto dall’Argentina.

Salt Bae, pseudonimo di Nusret Gokce, è ormai famoso per essere uno dei più grandi imprenditori con la sua catena di steak house. E’ diventato un fenomeno virale sul web nel 2017 quando pubblicò un video con un gesto ormai diventato iconico in tutto il mondo, la spolverata di sale su una delle sue bistecche di carne. Da lì ha raggiunto una fama sempre più ampia fino a che la sua catena è riuscita ad espandersi ad Istanbul, Abu Dhabi, Dubai, Doha, Dallas, Ankara, Bodrum, Marmaris, Gedda, Londra, Mykonos, Miami, New York e Los Angeles.

Intanto, contro Salt Bae è arrivato l’attacco di Giuseppe Rossi.

Giuseppe Rossi attacca Salt Bae

A tanti non è piaciuta ‘l’invasione’ di Salt Bae alla premiazione della Coppa del Mondo dopo Argentina Francia, ma era uno degli invitati speciali tra le varie amicizie strette con Gianni Infantino e gli sceicchi del Qatar.

Allo stesso tempo sono arrivate le dichiarazioni social di Giuseppe Rossi contro Salt Bae: “Puoi baciare il mio cu*o. Cercando tutta quella attenzione e volendo toccare il trofeo. Chi ca**o sei fratello? Hai avuto i 2 minuti di fama. Avanti il prossimo”.

Sfogo Giuseppe Rossi: Salt Bae non risponde

Nessun commento di Salt Bae (Nusret) alle parole di Giuseppe Rossi sui social. Il giocatore italiano attualmente svincolato non ha ricevuto risposta in merito a quanto accaduto nelle ultime ore.

