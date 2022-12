La Serie A è già uno dei campionati più attivi sul calciomercato. I club italiani si stanno muovendo molto bene con le entrate, iniziando a puntare fortemente su nuovi calciatori. Ma molto presto altri nomi importanti potrebbero raggiungere il calcio italiano. Le ultime notizie sul mercato del nostro calcio sono molto importanti e portano all’arrivo di un nuovo campione in Serie A. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Calciomercato, la Serie A accoglie il campione: ha chiesto la cessione

Le squadre di Serie A stanno pensando di portare nomi di alto livello dal calciomercato. L’arrivo nel campionato di ulteriori campioni, oltre quelli attuale, non è da escludere. Tutte le dirigenze stanno valutando con estrema attenzione a come migliorare le rose. Dopo il Mondiale possono essere decisivi tanti colpi a sorpresa o calciatori scontenti che vogliono cambiare aria per mettere in mostra il loro talento.

La Serie A, sul calciomercato, pensa anche a tanti giovani che possano diventare delle vere e proprie star. Ci sono tanti nomi sulle scrivanie dei top club e ora è tempo di mettere nero su bianco, a poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione. Il futuro è ancora tutto da scrivere ma ci sono novità molto importanti che fanno esaltare i tifosi.

Secondo le ultime notizie, la Serie A può accogliere un grande talento che non gioca in Premier League e ha chiesto la cessione. Il calciatore ha già deciso di trasferirsi in Italia dopo aver detto addio al suo club precedente la scorsa estate.

Calciomercato Torino, colpo Praet: ha chiesto la cessione

Il calciomercato di gennaio del Torino può regalare colpi importanti a Juric. In casa granata potrebbero esserci cambiamenti decisivi nelle prossime settimane. Ci sono diversi affari da mettere a segno per migliorare la rosa di Ivan Juric.

Il tecnico sta aspettando di capire quale sarà il futuro del Torino: si è lamentato per la prossima sessione di mercato, e vuole nomi di livello. L’allenatore croato non vuole scendere di livello rispetto alla scorsa stagione, e vorrebbe che in società ci fosse unità d’intenti per riuscire a crescere e puntare alle prime 8 posizioni.

Secondo quanto riferisce La Stampa, il Torino è tornato prepotentemente sulle tracce di Dennis Praet. Il calciatore belga è stato uno dei migliori della scorsa annata e l’obiettivo è quello di riportarlo in granata per migliorare il reparto centrale. Al Leicester non gioca mai, non ha lo spazio che desidera e ha chiesto ufficialmente la cessione per trasferirsi in Serie A.

Praet torna al Torino: le cifre

Il futuro di Dennis Praet potrebbe essere al Torino. Il centrocampista belga ha voglia di tornare protagonista e sa come farlo: riabbracciando Ivan Juric. Lo scorso anno fu protagonista di una stagione molto importante in granata ma poi il club piemontese non è riuscito a trovare l’accordo per il riscatto. Ora, secondo La Stampa, il Leciester non non opporrà resistenza per la cessione del belga e sicuramente non rifiuterebbe gli 8 milioni che in estate i granata avevano proposto in estate.

