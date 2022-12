Calciomercato Milan, stanno prendendo il difensore: affare fatto

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan. Per gennaio Maldini sta studiando le migliori soluzioni per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista di una seconda ed importantissima parte di stagione. Diversi sono i reparti nei quali i rossoneri opereranno a gennaio, iniziando dalla difesa, per la quale il club campione d’Italia sarebbe ad un passo dal chiudere l’arrivo di uno dei protagonisti dello scorso Mondiale in Qatar.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: accordo per il centrale

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli nel prossimo calciomercato. Le liste di Maldini e Massara sono stracolme di nomi interessanti, ma i due dirigenti rossoneri seguiranno uno schema ben preciso in quel di gennaio, andando ad accogliere nuovi innesti solo laddove ce ne sia realmente bisogno.

Fra questi c’è sicuramente la difesa, in particolare quella centrale, visto che Kjaer continua a non dare certezze – soprattutto fisiche – a Pioli e staff. Nel mirino di Maldini pere sostituire il danese ci sarebbe una delle rilevazioni dello scorso Mondiale in Qatar ma, stando alle ultime notizie, un top club europeo sarebbe pronto a fare concorrenza al Milan per ingaggiare e assicurarsi le prestazioni del giovane difensore.

Stando infatti a quanto riportato da alcuni media inglesi, dopo l’infortunio di Fofana il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Piero Hincapié in vista del prossimo calciomercato invernale, talento ecuadoriano il Milan segue da quest’estate e per il quale potrebbe esserci un timido approccio a gennaio.

Calciomercato, Milan e Chelsea su Hincapié: le richieste del Bayer spaventano

Dopo il doppio incontro in Champions League Milan e Chelsea sono pronti a darsi battaglia anche nel calciomercato. Oggetto della contesa è il giovane difensore dell’Ecuador Piero Hincapié, che in Qatar ha mostrato gran parte delle sue qualità con la Nazionale sudamericana.

Le operazioni per i rossoneri non saranno però affatto semplici, anche perchè la valutazione di mercato che il Bayer Leverkusen fa del cartellino del giocatore “favorisce” più i Blues che i campioni d’Italia, viste le grandi risorse economiche che ha a disposizione Todd Boehly.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Bayern Leverkusen chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire Hincapié nel prossimo calciomercato, cifra che il Milan sarebbe disposto a spendere solo a giugno a differenza del Chelsea, che se non dovesse recuperare Fofana in tempo potrebbe farci più di un semplice pensierino.

Milan, non solo Chelsea: è derby per Hincapié

Il Chelsea non è l’unica squadra pronta a fare concorrenza al Milan per il giovane difensore dell’Ecuador. Stando alle ultime notizie, infatti, sarà anche derby Milan-Inter per Hincapié nel prossimo calciomercato, dato che la dirigenza nerazzurra individua il difensore del Bayer Leverkusen il perfetto profilo il quale sostituire Skriniar in caso di partenza.

