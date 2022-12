Lazio: Luis Alberto in Spagna, arriva la conferma 💣

Importanti notizie di calcio mercato che riguardano la Lazio e Luis Alberto ormai messo tra le cessioni di gennaio del club biancoceleste per il rapporto ormai inclinato con mister Sarri. Arrivano aggiornamenti per quello che può essere il prossimo club del giocatore che lascerà dopo anni la Serie A per provare una nuova esperienza e tornare in patria. Sono tante le squadre che avevano messo gli occhi su di lui.

Calciomercato Lazio: Luis Alberto saluta

Il fantasista della Lazio è nel mercato in uscita del club italiano. Il giocatore avrebbe un disperato bisogno di dire addio e salutare dopo anni già nel mercato di gennaio senza dover aspettare la prossima estate. Il motivo sarebbe il suo malcontento che si è venuto a creare alla Lazio sotto gestione con Sarri da 1 anno e mezzo. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile trasferimento di Luis Alberto al Valencia di Gattuso e ora ci sono aggiornamenti riguardo il possibile ingaggio del giocatore.

Secondo Superdeporte, il calciatore era stato offerto più volte alla squadra spagnola, ma Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è intromesso nella trattativa per far saltare l’affare. Il numero uno della Lazio accetterà solo la partenza del suo giocatore in prestito con un obbligo di acquisto per la prossima estate. Al momento il Valencia non sembra intenzionato a chiudere a questi termini il possibile affare.

Si è parlato tanto di un trasferimento di Luis Alberto al Valencia nel mercato di gennaio per la Lazio.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Valencia: Luis Alberto rifiutato

Diventato davvero complicato per Luis Alberto lasciare la Lazio nel mercato di gennaio e il Valencia al momento dice ‘no’ ai termini importi da Lotito e la Lazio. Un altro problema per il club spagnolo è l’alto ingaggio del giocatore, che ad oggi percepisce 3 milioni di euro a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Beto resta in Serie A

Lazio: è finita con Luis Alberto

Sembra ormai giunta davvero al termine l’avventura di Luis Alberto alla Lazio con il calciomercato invernale di gennaio 2023 che può portarlo via dalla Serie A. Ad essere stato decisivo pare sia il rapporto con mister Sarri, che a differenza di Simone Inzaghi non è mai riuscito a considerarlo uno degli insostituibili come Immobile e Milinkovic Savic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Isco in Serie A, è ufficiale