Calciomercato: Isco in Serie A, è UFFICIALE ✍🏻

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento di Isco in Serie A con uno dei top club tra Juventus, Milan e Inter. Arrivano aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda il talento spagnolo che ha concluso la sua avventura in Spagna ed è pronto ad iniziarne una nuova anche per rilanciare la sua attuale carriera che potrebbe portarlo a giocare in Italia per i prossimi anni.

Calciomercato Serie A: Isco saluta il Siviglia

Adesso è arrivata anche l’ufficialità, perché si è conclusa l’avventura del giocatore in Spagna. Non è andata come sperava l’avventura al Siviglia e le parti si sono salutate proprio in queste ore con tanto di comunicato stampa ufficiale. Adesso il nome di Isco può finire in Serie A dove Milan, Juve e Inter pensano a lui da tempo. Anche altre società italiane si sono interessate in questi anni, ma la sua volontà sarà decisiva.

Perché il giocatore, che non ha partecipato ai Mondiali con la Nazionale, ha raggiunto l’intesa con il club per rompere il suo attuale contratto e trovarsi una nuova società che possa rilanciare la sua stagione in corso d’opera. Brutto impatto a Siviglia con la società andalusa, che addirittura lotta per la salvezza e ha già cambiato allenatore. Proprio l’esonero di Julen Lopetegui , che aveva fatto richiesta di ingaggiare in estate l’ex Real Madrid, può essere una delle cause della rottura del giocatore con il club che ha salutato il giocatore. Le strade si sono separate proprio in queste ore e si è creata una grande occasione per molti club.

Isco ha rescisso col Siviglia e può firmare in Serie A gratis.

Isco in Serie A: Juventus, Milan e Inter per l’occasione

Isco può trasferirsi in Serie A dove Juve, Inter e Milan pensano di comprarlo e nei mesi scorsi c’è stato l’interessamento anche di altre società come Fiorentina, Roma e Lazio. Alla fine però potrebbe arrivare nuovamente la beffa per i club italiani.

Infatti, ancora una volta Isco può seguire Lopetegui in Premier League e non firmare con Inter, Juventus o Milan.

Calciomercato: Isco al Wolves, niente Serie A

Il fantasista spagnolo è svincolato e firmerà come parametro zero ma i tre club di Serie A possono restare a bocca asciutta con Isco che andrebbe firmare per il Wolverhampton, nuova squadra di Lopetegui. Proprio dall’Inghilterra si parla di un forte interesse del club inglese per lui.

