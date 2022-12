Calciomercato, exploit Marocco: lo prende l’Inter per 40mln

Si avvicina la sessione di mercato in programma il prossimo gennaio 2023. Le società sono a lavoro per migliorare le proprie rose. Tra i club più attivi c’è anche l’Inter che durante la sosta Mondiale si è mossa concretamente per mettere a segno una serie di operazioni. L’obiettivo è quello di innalzare il tasso qualitativo della squadra di Simone Inzaghi che dovrà compiere una vera impresa e tentare di agganciare e superare il Napoli nella seconda parte di stagione. Non saranno ammessi passi falsi. Ecco perché la società vuole andare in soccorso all’allenatore acquistando nuovi giocatori. Uno di questi potrebbe arrivare dal Marocco.

Inter: colpo dal Marocco, arriva il fenomeno

Ha impressionato notevolmente gli scout neroazzurri e in particolar modo il direttore sportivo Piero Ausilio. La conquista delle semifinali ha acceso i fari sul Marocco: tantissimi club si sono piombati sui talenti della Nazionale marocchina.

A sorpresa, uno di questi, presto potrebbe arrivare all’Inter. La società l’ha messo nel mirino, anche se adesso sarà veramente dura convincere il club a lasciar partire il giocatore che ha una valutazione super dopo l’exploit ai Mondiali.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il colpo di mercato che ha in mente Piero Ausilio che vuole prendere dall’Angers e portare all’Inter Ounahi nel prossimo calciomercato di gennaio.

Calciomercato Inter: 40mln per Ounahi

Una valutazione super quella del gioiellino del Marocco e dell’Angers. Serviranno 40 milioni per portare all’Inter Azzedine Ounahi. A riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che specifica come i neroazzurri siano interessati al talento marocchino. Le cifre in ballo, però, al momento sono troppo alte per le casse dell’Inter che per questo sta guardando ad altri obiettivi come Franck Kessie del Barcellona.

Ounahi all’Inter, il Barcellona beffa i neroazzurri

Sarebbe stato un vero e proprio colpo di mercato l’arrivo all’Inter di Azzedine Ounahi che però è vicino al Barcellona. Un intreccio che potrebbe comunque far felice Marotta visto che con l’arrivo in blaugrana del marocchino, potrebbero riaprirsi le porte per Kessie.

